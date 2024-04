Los tres aspirantes a gobernar México firman el Pacto por la Primera Infancia

Los tres candidatos presidenciales mexicanos han suscrito este lunes el Pacto por la Primera Infancia, en el que se compromenten a cumplir con doce metas para garantizar los derechos de los niños y niñas de México. El Pacto por la Primera Infancia plantea reducir la pobreza en la primera infancia, incrementar hasta el 75 por ciento la lactancia en la primera hora de vida y al 50 por ciento la lactancia materna exclusiva en niñas y niños de 6 meses y lograr que el 90 por ciento de las niñas y niños de 1 y 2 años reciban todas las vacunas que les corresponden, entre otros compromisos suscritos por más de 500 organizaciones. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ha participado en un acto celebrado en el Museo del Niño de Ciudad de México en el que ha destacado que "si no se atiende a la infancia no se tendrá a los ciudadanos que necesita el país", informa el diario 'La Jornada'. "También la educación desde la primera infancia, a veces pensamos que la educación empieza cuando nuestros hijos entran a la primaria y no es cierto. La educación, la estimulación temprana, empieza en los primeros meses", ha argumentado antes de defender la importancia de una buena alimentación y de recuperar la lactancia materna. "Las niñas podemos ser lo que queramos ser, podemos ser ingenierías, bomberas, policías, podemos ser diputadas, senadoras, científicas y presidentas de la República", ha remachado. Por su parte, la candidata de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, ha prometido acabar con la pobreza extrema, abrir escuelas infantiles y asignar los recursos necesarios para la niñez. Además, ha apostado por terminar con la violencia: "Que ya no haya violencia. Que podamos salir a las calles en paz. Salir a jugar con nuestros amigos". Igualmente, ha defendido "el derecho a alimentarte, el derecho a tener lo mínimo en tu vida" y su consagración a nivel constitucional. El tercero en liza, Jorge Álvarez Máynez, del Movimiento Ciudadano, ha prometido duplicar el presupuesto para la primera infancia para que tengan alimentación garantizada, paz y amor en sus hogares y oportunidades para desarrollar habilidades cognitivas. "El problema que tenemos ahorita en el país es que, de cada 10 pesos que son de ustedes (los niños), los adultos nos estamos quedando con nueve", ha argumentado.