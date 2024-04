La India felicita a Gukesh, el ajedrecista más joven de la historia en disputar un Mundial

Nueva Delhi, 22 abr (EFE).- La India recibió este lunes con los brazos abiertos al ajedrecista Dommaraju Gukesh, tras su victoria en el torneo de candidatos anoche en el que se consagró como el aspirante más joven de la historia en batallar en el Campeonato Mundial de ajedrez, con tan solo 17 años.

"La India está excepcionalmente orgullosa de Gukesh. El notable logro de Gukesh en el Torneo de Candidatos de Toronto muestra su extraordinario talento y dedicación. Su destacada actuación y su viaje a la cima inspiran a millones", expresó el primer ministro indio, Narendra Modi, en su cuenta oficial de X.

Gukesh, de la ciudad india de Chennai, en el sur del país, empezó a dejar huella desde muy pequeño.

Con apenas 12 años, siete meses y 17 días se convirtió en el gran maestro más joven de la India; y cuatro años más tarde en el ajedrecista mejor clasificado del país por primera vez en 36 años al superar al cinco veces campeón del mundo, Viswanathan Anand.

"Enhorabuena Gukesh por convertirte en el aspirante más jóven. La familia (WestBridge Anand Chess Academy, WACA) está muy orgullosa de lo que has hecho. Personalmente, estoy muy orgulloso de cómo has jugado y cómo has manejado situaciones difíciles. Disfruta del momento", expresó hoy en X su mentor y cinco veces campeón del mundo de ajedrez, Viswanathan Anand.

Con la vista puesta en tornarse en el 'top 1' mundial, Gukesh se prepara para enfrentarse en una partida de ajedrez, al mejor de 14 juegos más desempates, al vigente campeón, el chino Ding Liren, de 31 años. EFE

