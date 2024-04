La Comisión Directiva del CSD se reúne este jueves para "analizar y deliberar" la resolución del TAD sobre Rocha

La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) se reunirá este próximo jueves para tratar el dictamen del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) sobre las actuaciones de Pedro Rocha al frente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), informaron este lunes fuentes del CSD. El TAD notificó el pasado lunes la apertura de expediente al expresidente de la Comisión Gestora de la RFEF y al resto de sus miembros por haberse excedido en sus funciones, como podría ser la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador nacional masculino, a raíz de una denuncia presentada por el presidente de CENAFE, Miguel Galán. Debido a que se trata de una infracción muy grave, la Comisión Directiva del CSD podría acordar la suspensión provisional de Rocha, el único candidato a presidir la RFEF que ha presentado el número necesario de avales, un total de 107, todos ellos considerados válidos este lunes por la Comisión Electoral. Esta convocatoria ya había sido anunciada la semana pasada por el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, que advirtió que tomarían "una decisión coherente" y "acorde" con la calificación "de los hechos". "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano con firmeza y con respeto a la ley, por supuesto", aseveró. Desde el CSD indicaron que este jueves "se analizará y deliberará" sobre este expediente del TAD. "La Comisión Directiva analizará la resolución del TAD, que califica las posibles infracciones como muy graves, y los informes jurídicos del CSD", apuntaron. "Además, aun no habiéndose solicitado, puesto que no son preceptivas ya que las alegaciones deben remitirse al Tribunal Administrativo del Deporte, los miembros de la Comisión Directiva del CSD también analizarán la documentación remitida por los miembros de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol", añadieron estas fuentes, que recordaron que este organismo "es un órgano colegiado y sus decisiones se adoptan por mayoría, previo análisis, deliberación y fundamentación razonada". Por su parte, la RFEF replicó la semana pasada que su Comisión Gestora "siempre" actuó "conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias" y lamentó que no haya podido "concluir" su proceso electoral debido a las "múltiples injerencias externas", avisando de la posibilidad de que sus miembros tomen "acciones legales" "dada la falta de rigor y motivación jurídica" del mencionado expediente disciplinario del TAD. El ente federativo dejó claro que "todas" las decisiones que se tomaron desde la marcha de Luis Rubiales como presidente se hicieron "con la máxima cautela y respeto, dada la situación de interinidad en la que se encontraba la institución". La federación consideró que "en todo momento ha actuado con máxima responsabilidad", como cuando tuvo que "cerrar la crisis abierta" por Luis Rubiales por su beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial y "tomando decisiones a nivel deportivo y de gestión ordinaria imprescindibles" para su "normal funcionamiento" como la renovación de Luis de la Fuente, "una decisión deportiva imprescindible". Además, advirtió miembros de la Comisión Gestora se reservaban "la posibilidad de emprender acciones legales en defensa de sus intereses, dada la falta de rigor, motivación jurídica del expediente disciplinario del TAD, así como la adopción de medidas cautelares consideradas injustas por los órganos que tengan que dirimirlas".