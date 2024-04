Koldo García niega en el Senado español formar parte de la trama de comisiones en pandemia

Madrid, 22 abr (EFE).- Koldo García, primer compareciente en la comisión de investigación en el Senado español sobre una presunta trama de corrupción durante la pandemia, eludió este lunes contestar a casi todas las preguntas, pero defendió su "correcta" actuación y retó a los senadores a poder volver cuando le declaren inocente.

Koldo García, exasesor del exministro español de Transporte José Luis Ábalos, es la cara más visible del llamado 'caso Koldo', que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario en España durante lo peor de la pandemia.

En la sesión de este lunes en la Cámara Alta española hubo muchas más preguntas que respuestas, ya que Koldo García se acogió a su derecho a no declarar.

De hecho, estuvo acompañado por su abogado, sentado a pocos metros de él, quien le recomendó guardar silencio cuando le consultaba con la mirada.

No obstante, Koldo García sí respondió a algunas cuestiones de los senadores, en los asuntos que entendió que no estaban incluidos en el sumario judicial, e hizo una alocución final.

Ahí, defendió su trabajo durante la pandemia y el de todos los profesionales del Ministerio de Transportes del gobierno socialista, quienes lo hicieron "perfectamente", para añadir a los representantes del conservador PP: "Gracias a Dios que no estaban ustedes".

"He trabajado toda mi vida, toda mi vida, y he hecho lo correcto", señaló Koldo García, quien mostró varias veces que tiene clara su inocencia pero que, "por sentido común", no respondía en sede parlamentaria hasta que no lo haga ante "su señoría", en referencia al juez instructor, pese a que ante él tampoco lo hizo en un primer momento.

En esa defensa general a su actuación, dijo que estará "encantado de volver" cuando cuente con sus "herramientas", ya que su documentación está incautada judicialmente, y llegó a retar a los senadores: "¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?".

También lamentó que los medios de comunicación lo llamen caso Koldo y lo denominó "caso Mascarillas", y apostilló que él "mediáticamente" está "muerto" e incluso "crucificado vivo".

Que tiene "la conciencia tranquila" es otra de las pocas respuestas de Koldo García, y cuando Josu Estarrona, senador del partido independentista vasco, le preguntó quién no debería tenerla, respondió: "Igual ustedes, ¿no? Los primeros".

Su defensa personal la hizo extensiva al ministro de Transportes Jose Luis Ábalos, pues le dijo a una senadora que tendría mucho que aprender de él, mientras que, tras indicar que ignora si sigue siendo militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dio por hecho que fue expulsado, al añadir: "Volveré". EFE

flc-adr-mms/ros/rod/pddp

(foto) (vídeo) (audio)