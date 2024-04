Irán dice que el paquete de ayuda militar a Israel aprobado en EEUU es "un premio por sus crímenes de guerra"

El Gobierno de Irán ha criticado este lunes el paquete de ayuda militar a Israel aprobado el sábado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ha dicho que supone "un premio por los crímenes de guerra cometidos en la tierra de Palestina". "Esta nueva y lamentable decisión por parte de Estados Unidos para ayudar a este régimen no es sino un premio por los crímenes de guerra en la tierra de Palestina", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr. Así, ha subrayado que "si no fuera por el apoyo de Estados Unidos, el régimen sionista no habría podido mantener la guerra ni un día" y ha lamentado que "el Gobierno estadounidense ponga la reputación de su nación al nivel de la del régimen usurpador". "Ha apostado por el caballo perdedor", ha zanjado. El paquete aprobado por la Cámara de Representantes incluye 12.100 millones de euros para Israel, tras lo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó que "el Congreso estadounidense ha aprobado con una mayoría aplastante un proyecto de ayuda muy bien recibida que demuestra un firme apoyo bipartidista a Israel y una defensa de la civilización occidental". El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido promulgar este paquete de ayuda --que incorpora también una provisión de 8.400 millones de euros para solventar "la urgente necesidad humanitaria de la población de Gaza"-- una vez sea aprobado por el Senado, la cámara alta del Congreso del país norteamericano.