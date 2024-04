Illa asegura que sólo habló una vez con Koldo y le remitió a los técnicos, pero Sanidad no contrató con su empresa

El ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, ha afirmado este lunes en el Congreso que en aquellos meses de 2020 sólo habló una vez con el exasesor socialista Koldo García y que lo hizo para remitirle a los técnicos del ministerio de Sanidad, aunque ha remarcado que su ministerio no llegó a contratar con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, epicentro de la trama del 'caso Koldo'. Ante la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia durante la pandemia, el exministro ha querido dejar claro ante el PP que no tenía relación directa con Koldo García Izaguirre, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, y que sólo le vio "una vez". En otro momento de la comparecencia, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián ha recordado a Illa que su propio jefe de gabinete en Sanidad, Víctor Francos, ha reconocido este lunes en el Senado que se vio tres veces con Koldo, pero el ministro ha insistido en que él sólo habló una vez con el asesor de Ábalos. "Le indiqué cuál era el procedimiento y le dije que se dirigiera a los técnicos. El resultado del equipo fue que no contrató nada, esto es el único contacto que yo he tenido con este señor", ha explicado, a preguntas del portavoz del PP, Elías Bendodo, que le ha acusado de "mentir sin inmutarse". El dirigente del PP ha incidido en que las respuestas de Illa "no coinciden" con lo que dice el sumario de la investigación judicial de la trama. Según Bendodo lo que Illa ha dicho no se corresponde "con la realidad, ni con lo investigado". "Dice que su ministerio no contrató con Soluciones de Gestión (empresa apadrinada por Koldo) y la Fiscalía dice que sí que contrató, por tanto, necesitamos saber si miente la Fiscalía o el señor Illa", ha concluido el 'popular'. "NI UN SOLO EURO" DE SANIDAD A LA EMPRESA DE KOLDO Illa ha defendido su versión y ha insistido en que hizo "lo que tenía que hacer", que era remitirle a los técnicos, ya que, dado el alto volumen de personas que se dirigieron al ministerio durante los meses de la pandemia, desde su cartera optaron por un procedimiento centralizado a través de un correo electrónico. A partir de ahí, todas las propuestas eran analizadas en función de su solvencia, la calidad del producto y el precio, para su posterior contratación. Una contratación, que por cuestiones de "eficacia" se delegó en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la Dirección General de Compras. En este sentido, el dirigente socialista, ahora candidato a la Generalitat, ha defendido a lo largo de su comparecencia que ni su ministerio ni ningún organismo dependiente del mismo contrató "ni un solo euro" con la empresa del 'Caso Koldo'. "El ministerio de Sanidad no falló porque no compramos nada", ha remarcado. PASÓ LOS CONTROLES DE SOLVENCIA POR SU UTE CON FERROVIAL Sin embargo, más adelante Illa sí ha reconocido que la empresa de Koldo estaba en una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto con Ferrovial Servicios, que sí participó en el acuerdo marco de compras que auspició el Gobierno. "En el acuerdo marco que hicimos con posterioridad, iniciamos un procedimiento para homologar, en este caso a 72 empresas con distintos tipos de productos, de acuerdo con las necesidades que nos hicieron llegar las comunidades autónomas, y poder decir que estas empresas estaban capacitadas para suministrar material", ha explicado. En este caso, la empresa de Koldo, sí que pasó los controles de solvencia "porque iba en Unión Temporal de Empresas con Ferrovial Servicios", pero, según ha matizado, su inclusión en el acuerdo "no implicaba su contratación". "Prácticamente nadie compró a ninguna de estas empresas porque no hizo falta", ha celebrado. NO TENÍA SOSPECHAS DE KOLDO Durante su intervención también ha sido preguntado por la portavoz de Sumar, Aina Vidal, por si conocía o tenía sospechas del exasesor socialista Koldo García, algo que Illa ha descartado. "No tuve sospechas, ninguna, me enteré por primera vez en los medios, evidentemente, si hubiera tenido alguna sospecha de él o de quien fuera, la hubiera puesto en conocimiento de quien procedía, de las autoridades judiciales", ha asegurado.