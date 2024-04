Grecia avisa de que no pondrá en riesgo su propia seguridad para armar a Ucrania

El Gobierno griego ha advertido este lunes de que no adoptará ninguna medida que pueda "ni remotamente" poner en riesgo su propia seguridad, en pleno debate dentro de la UE sobre el suministro de sistemas de defensa antiaérea Patriot y las posibles presiones a países como Grecia o España. "Ya hemos proporcionado una asistencia tangible a Ucrania y a sus ciudadanos", ha defendido en rueda de prensa el portavoz del Gobierno griego, Pavlos Marinakis, que ha querido "subrayar" que cualquier futura ayuda se hará conforme a los intereses nacionales en materia de Defensa. Los sistemas Patriot, vistos como las defensas antiaéreas más modernas y eficaces y abiertamente reclamadas desde Ucrania, están en el centro de las conversaciones en el seno de la UE después de que Alemania haya tomado el liderazgo en esta cuestión y pida "incentivar" que otros socios que no están ante una amenaza directa ofrezcan sus sistemas, tanto en la UE como en la OTAN. El debate está presente en la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete en Luxemburgo, aunque fuentes europeas no esperaban antes de la cita ninguna decisión inmediata, al tratarse de un costoso sistema de defensa --cada uno valorado en casi 1.000 millones de euros-- que resulta estratégico para la seguridad de los países. Estas fuentes apuntaban específicamente a España y Grecia, con cuatro y cerca de una veintena de estos sistemas, respectivamente.