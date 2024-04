Gianmarco Tamberi y Arianna Errigo, abanderados de Italia para los Juegos de París 2024

Milán, 22 abr (EFE).- El campeón olímpico de salto de altura en Tokio 2020, Gianmarco Tamberi, y la campeona de florete en Londres 2012, Arianna Errigo, serán los abanderados italianos para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

El presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Giovanni Malagó, lo propuso esta mañana de manera oficial y recibió el apoyo unánime del Consejo del CONI.

Tamberi y Errigo recibirán la bandera italiana de manos del Presidente de la República, Sergio Mattarella, en una ceremonia que se celebrará el próximo 13 de junio junto con los abanderados del Comité Paralímpico Italiano.

"¡Abanderada de París 2024 junto a Gianmarco Tamberi! ¡Mi corazón estalla de alegría! ¿Sabes cuando no te lo crees ni después de que te lo digan? Gracias Giovanni y gracias a todo el consejo del CONI por creer en mí. 'Gimbo', será un honor desfilar a tu lado", expresó Errigo en sus redes sociales.

La esgrimista, especializada en florete, fue también plata en Londres 2012 en florete individual, bronce en florete por equipos en Tokio 2020 y campeona del mundo hasta en 10 ocasiones.

Por su parte, Tamberi, actual campeón del mundo y de Europa en salto de altura, aseguró estar viviendo "un sueño".

"Hoy no podía recibir una noticia mejor, representar a la expedición italiana en los Juegos de París 2024 me llena de orgullo", publicó en su cuenta oficial de Instagram.

"Espero de todo corazón poder ser digno de este papel para Italia y prometo que haré todo lo posible para serlo. Mi más profundo agradecimiento al Presidente Giovanni Malagò, al Consejo del CONI y al Consejo Nacional, por la confianza que han depositado en mí y por devolver el papel de abanderado al atletismo italiano después de 36 largos años. Estoy viviendo un sueño", añadió.

"Reconozco que no siempre he conseguido representar a todos y cada uno de los italianos a lo largo de los años. Siempre he dado todo por el deporte, anteponiéndolo a todo lo demás en mi vida", apuntó. EFE

tfc/og