Gallant responde a posibles sanciones de EEUU a batallón ultraortodoxo: "Nadie nos enseñará qué es la moral"

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha aseverado este lunes que "nadie enseñará qué es la moral", respondiendo así a las posibles sanciones de Estados Unidos a la unidad de ultraortodoxos israelí, el batallón Netzah Yehuda. "Todo la cúpula de defensa, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Estado de Israel os apoyan, aprecian y os refuerzan en vuestras operaciones para proteger el Estado de Israel", ha dicho Gallant durante un encuentro con la unidad militar. Estas declaraciones se producen después de que el fin de semana el portal estadounidense de noticias Axios adelantara la posibilidad de que Washington sancionara al batallón ultraortodoxo por posibles violaciones de los Derechos Humanos en Cisjordania, recoge 'The Times of Israel'. De ser anunciadas, estas sanciones impedirían a los miembros de este batallón recibir ayuda militar o entrenamiento del Ejército estadounidense en lo que se trataría de la primera aplicación de la ley impulsada en 1997 por el entonces senador Patrick Leahy. En este sentido, Gallant ha reconocido que "los errores ocurren allá donde haya actividad militar" y, aunque ha recalcado que no deberían ocurrir, el hecho de que "uno, dos o varios soldados" hagan algo mal, "no debería vilipendiar a todo el batallón". El batallón Netzah Yehuda ha operado en la zona de Beit Hanoun, en el noreste de la Franja de Gaza, en el marco de la guerra contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tras meses en la frontera siria. Antes había estado presente en Cisjordania. Es allí, en el territorio palestino, donde sus operaciones fueron objeto de controversia y crítica después de que se vinculara al batallón con actividades de extrema derecha y violencia contra los residentes locales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y parte de su Gobierno salió en bloque el fin de semana para rechazar estas posibles sanciones. El propio Gallant mantuvo el domingo una conversación al respecto con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.