Feliciano López y Martínez-Almeida coinciden en que el Mutua Madrid Open "es el quinto 'Grand Slam'"

El director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han asegurado que el torneo madrileño es "lo más parecido a un 'Grand Slam'" y que "por condiciones" podría ser ya catalogado como "el quinto 'grande'", además de afirmar que el evento supone "la mejor imagen" para la capital española. "Ha sido el primer día de torneo, donde se están jugando las fases previas, y estaba llena la Caja Mágica, y eso es muy bonito, porque ya el torneo ha conseguido que la gente venga a ver tenis independientemente de quién juega", aseguró Feliciano López durante la presentación oficial del torneo en la Plaza Mayor junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida, los defensores del título, el español Carlos Alcaraz y la bielorrusa Aryna Sabalenka, y el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda. El extenista recalcó que "está casi todo ya vendido" y que los Masters 1.000 tienen "la suerte de tener a los mejores del mundo". "Tienen la obligación de participar y no todos los torneos tienen la posibilidad de tenerlos de esa manera", indicó. 'Feli' deseó que, "todo, como mínimo, sea igual que el año pasado" porque "como organización lo único" que quieren es que "todo salga bien, que no haya ningún problema y que todo fluya como el año pasado". "La única intención que tenemos es seguir creciendo, seguir mejorando y seguir dando a la gente el mejor producto posible y que salga todo bien", subrayó el director del torneo. Para este, "no es una fantasmada, ni mucho menos", que se catalogue a este Mutua Madrid Open como uno de los mejores torneos del mundo. "Yo creo que eso fue el sueño de la persona que trajo este torneo aquí, de Ion Tiriac. Su ilusión fue seguir creciendo hasta tener un torneo lo más parecido a un 'Grand Slam' y yo creo que es donde estamos ahora", advirtió. "Cuando nos preguntan si podemos crecer, pues es complicado porque lo siguiente sería un 'Grand Slam' y no es posible, pero sí que dentro de la categoría de los Masters 1.000 creo que podemos ser considerados el quinto 'grande'. Somos un torneo combinado de hombres y mujeres, en una instalación increíble como es la Caja Mágica, con tres estadios con techo y sólo Australia y Madrid pueden presumir de algo así. se reúnen todas las condiciones para ser el quinto 'Grand Slam'", aseveró Feliciano López. ALMEIDA: "MUTUA MADRID OPEN ES BUQUE INSIGNIA DE LOS EVENTOS DE MADRID" Por su parte, Martínez-Almeida afirmó que el Mutua Madrid Open es "el buque insignia" de todas las citas que se celebran en Madrid, "una ciudad llena de eventos deportivos y de acontecimientos". "Nos sentimos muy orgullosos. Voy a dar la razón a Feliciano cuando dice que posiblemente este es el quinto 'grande'", señaló. "Después de 22 años de celebración de este torneo ya se ha instalado definitivamente como el quinto 'grande' y' por tanto' como una cita ineludible del mejor tenis en el mundo. Y como es una cita ineludible del mejor tenis tiene que ser en la mejor ciudad, que es en estos momentos en Madrid", continuó. El alcalde de la capital española recalcó que estos días la Plaza Mayor, donde se ha instalado una pista de tenis, ha estado "absolutamente llena". "Está todo vendido estos primeros días del torneo que va a durar estas dos semanas y, por tanto, yo creo que es buena muestra de que el Mutua da la mejor imagen de esta ciudad que ama el deporte de élite pero que fomenta la práctica del deporte", apuntó. Además, aseguró que el evento es "una ventana incomparable al mundo" desde "el punto de vista de imagen para la ciudad" y no ocultó quién le gustaría que lo ganase. "A los madrileños nos da la oportunidad de poder disfrutar durante estas dos semanas del mejor tenis del mundo. Me gustaría que Carlitos Alcaraz fuera el primer tenista que gana tres veces consecutivas el Mutua Madrid Open de tenis", deseó. "Estoy seguro de que va a dejarse la piel para poder conseguirlo. Nos sentimos ya muy orgullosos de todo lo que ha hecho en tan pocos años en esta ciudad, pero estamos seguros de que lo mejor todavía para él en el tenis y en esta ciudad también está por venir. Además, Carlitos, aquí no hay abejas, se han fumigado. Te lo hemos dejado todo preparadísimo para que juegues tranquilo", bromeó. Por último, Ignacio Garralda explicó que desde Mutua Madrileña están "muy vinculados" con este proyecto. "Estamos muy vinculados con Madrid, porque somos Mutua Madrileña y debemos muchísimo a Madrid. Tenemos todos los mimbres para tener un apoyo para muchos años más. Es un honor que una compañía como Mutua Madrileña esté vinculada a algo tan madrileño como esto", expresó. "Creo que no hay nada que una más a las personas que sentirse partícipes de un proyecto exitoso y no cabe duda de que el Mutua Madrid Open es una realidad tremendamente exitosa. Nosotros llevamos 18 años, empezo en el Madrid Arena como algo mucho más modesto y después pasó a una instalación soberbia como es la Caja Mágica, pasamos del torneo más corto al integrado", prosiguió. También destacó que "de ser un torneo de una semana ha pasado a ser de dos". "Los jugadores pueden descansar más, las personas pueden acudir más al recinto. Aparte de tener una dimensión internacional y de estar retransmitido por muchas cadenas de televisión, reúne a 250.000 personas en Madrid, lo cual es realmente impresionante y este año esta edición con dos semanas seguro que va a incrementar el número de visitantes", concluyó.