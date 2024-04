Expertos instan a la incorporación de España al Espacio Europeo de Datos Sanitarios para mejorar el abordaje del cáncer

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) se han unido para pedir la incorporación "lo antes posible" de España al Espacio Europeo de Datos Sanitarios, a fin de acelerar la investigación y mejorar el abordaje del cáncer en España. Así lo han expresado este lunes en el marco del Día de la Innovación, que se celebró el 21 de abril. El EEDS es una iniciativa para apoyar la circulación de datos sanitarios, fomentando un mercado único para sistemas de historiales médicos electrónicos, y productos sanitarios relevantes. Su objetivo es también establecer un marco ético y fiable para el uso de datos sanitarios en actividades de investigación e innovación sin comprometer la identidad de los pacientes o los donantes. El EEEDS está actualmente en desarrollo y se espera que, en 2025, los países europeos ya se estén incorporando de forma más directa. "Hay tantos países implicados que es proceso progresivo", ha avisado la presidenta de ASEICA, Marisol Soengas. Si bien España es uno de los países líderes en ensayos clínicos a nivel europeo y mundial, ambas sociedades científicas destacan que hay mucho conocimiento que podría extraerse de los propios datos de los pacientes. "Muchas veces implementamos innovación basándonos solo en datos de ensayos clínicos que luego aplicamos a población mucho más amplia. En el día a día, una historia clínica de un paciente genera un volumen de información tremendo, pero posteriormente es muy difícil de analizar", ha lamentado el presidente de SEOM, César Rodríguez. Tal y como ha señalado, los datos de salud en vida real aportan mucha información que no está en los ensayos clínicos, como toxicidad, resultados en poblaciones que no forman parte de los ensayos clínicos, o eficacia del tratamiento en función de las diferentes comorbilidades. "Esta información en vida real no se está aprovechando", ha advertido Rodríguez. Al hilo, la presidenta de ASEICA ha considerado que se necesita "una medicina más personalizada" y distintas estrategias para conseguir tratamientos "más eficientes". "Por cada paciente afectado por cáncer, se pueden generar cientos e incluso miles de datos de la propia historia clínica de los pacientes", ha reiterado. "La tecnología permite no solo un análisis de cientos o doscientos marcadores, sino que conceptualmente podemos obtener la información genética completa de cada paciente", ha agregado Soengas. Hay tumores raros para los que, dependiendo del centro o el propio tumor, no hay datos suficientes porque no siempre es posible un análisis genómico completo. "Por eso, es necesario compartir datos a nivel nacional e internacional", ha insistido. Así, con el fin de facilitar el acceso al 'big data' sanitario para acelerar la investigación en cáncer, ambas entidades han propuesto un decálogo de medidas. La primera de ellas es la de promover la incorporación activa e impulsar el liderazgo de España en el EEDS mediante el desarrollo de tratamientos punteros en beneficio de los pacientes con cáncer. En segundo lugar, piden asegurar "estándares éticos y de seguridad" para el uso de estos datos, garantizando la privacidad de los pacientes dentro de la normativa legal vigente. También instan a agilizar la interacción entre administraciones, centros hospitalarios y entidades académicas españolas en la implementación de EEDS. "Es importante simplificar la burocracia y plantear estrategias de almacenamiento y accesibilidad de datos que permitan una mayor colaboración e interconexión entre distintas CCAA", se recoge en el documento. Otra de las propuestas pasa por constituir una comisión independiente que sirva de apoyo y coordinación a los ministerios con competencias relacionadas con la implementación del EEDS, y que trabaje conjuntamente con las administraciones autonómicas. En relación con ello, piden definir instituciones a nivel nacional y/o regional que actúen como nodos para asegurar la adquisición e interoperabilidad de datos sanitarios. Una organización estructurada facilitará la investigación experimental y la aplicabilidad en la clínica asistencial. Asimismo, recalcan la importancia de destinar partidas presupuestarias específicas para proyectos de investigación a nivel nacional orientados al desarrollo de tecnología y actividades de innovación en el contexto de la generación, almacenamiento, evaluación y uso de información sanitaria. También piden estimular la implicación de España en proyectos colaborativos y ensayos clínicos internacionales para aumentar la diversidad de datos recogidos y para el desarrollo de herramientas más robustas y generalizables; así como la incorporación de entidades y organizaciones de pacientes a la elaboración de directrices para el establecimiento del EEDS. Por último, hacen hincapié en la difusión de campañas de divulgación y concienciación para dar a conocer a la población general la necesidad del uso de la información de una forma ética, sotenible y beneficiosa para los pacientes con cáncer.