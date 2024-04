El presidente sirio asegura que mantiene encuentros "de vez en cuando" con EEUU aunque "no llevan a nada"

El presidente de Siria, Bashar al Assad, ha asegurado este domingo que su Gobierno mantiene "de vez en cuando" encuentros con las autoridades estadounidenses sin que estos tengan algún impacto en las relaciones entre ambos países. "Actualmente, Estados Unidos ocupa ilegalmente parte de nuestras tierras, financia el terrorismo y apoya a Israel, que también ocupa nuestras tierras. Pero nos reunimos con ellos de vez en cuando, aunque estas reuniones no nos llevan a nada, pero todo cambiará", ha asegurado Al Assad, según la agencia de noticias estatal siria SANA. En ese sentido, el mandatario ha mostrado su "esperanza" de que Estados Unidos comprenda que Siria "no renunciará a sus derechos" y que "solo cooperarán sobre la base de la igualdad". "Debemos trabajar con ellos independientemente de la mala opinión que tengamos de ellos y explicarles que no renunciaremos a nuestros derechos y que sólo cooperaremos con ellos sobre la base de la igualdad. (...) Podríamos ser amigos de Occidente, pero Occidente no acepta amigos ni socios. Sólo acepta seguidores", ha añadido. Por último, ha criticado la clase política de la "decadencia de Occidente" al "preocuparse más por sus carreras personales" que por la población. El Gobierno estadounidense se ha negado en repetidas ocasiones a retomar relaciones diplomáticas con Siria, que fueron canceladas a raíz de la represión de las protestas antigubernamentales y del posterior estallido de la guerra civil en 2011 y que sigue activa después de trece años.