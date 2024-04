El partido del presidente de Maldivas logra la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias

El partido del presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, ha obtenido la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias celebradas el domingo en el país, según los resultados provisionales, que dan al Congreso Nacional del Pueblo (PNC) 68 de los 93 escaños del Parlamento. De esta forma, el PNC contaría con una 'súper mayoría' en el organismo legislativo de Maldivas, ya que controlará más de dos tercios de los escaños, lo que permite a Muizzu, que respalda un acercamiento a China frente a su tradicional aliado, India, incrementar su peso en la política nacional. Así, el PNC se ha hecho con más del 73 por ciento de los votos, a una gran distancia del principal partido opositor, el Partido Democrático de Maldivas (MDP), que se ha hecho sólo con diez escaños tras recabar menos del once por ciento de los votos. Los resultados suponen un duro varapalo para el MDP, que antes de la votación contaba con la mayoría de los escaños. Por detrás figuran candidatos independientes, que han sumado un total de once escaños y más del 11,8 por ciento de las papeletas, así como la Alianza para el Desarrollo de Maldivas (MDA), con dos escaños, y el Partido Nacional de Maldivas y el Partido Jumhuri, con un escaño cada uno. Desde su llegada al poder tras las presidenciales de septiembre, el antiguo líder opositor y ahora presidente ha iniciado una campaña de alejamiento de Nueva Delhi, al exigir la retirada del contingente militar indio en el país, que ocurrirá en principio la segunda semana de mayo. La orden de expulsión tuvo lugar en enero, después de que Muizzu visitara China durante cinco días. Asimismo, Malé firmó en marzo un acuerdo de "asistencia militar" con China para armamento no letal que será entregado de forma gratuita, pacto que incluye además tareas de entrenamiento a las fuerzas de seguridad maldivas, algo que hasta ahora era llevado a cabo por India y Estados Unidos.