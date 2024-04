El Gobierno se reunirá este miércoles con las CCAA para tratar cuestiones relacionadas con menores migrantes

El Gobierno se reunirá este miércoles 24 de abril en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas para tratar cuestiones relacionadas con menores migrantes no acompañados. El encuentro tiene lugar después de que este lunes el Ejecutivo haya apostado por una proposición de ley para repartir 2.500 de estos menores. En esta reunión, según fuentes autonómicas consultadas por Europa Press, las comunidades esperan conocer el detalle de la propuesta del Ejecutivo de la reforma de la Ley de Extranjería en lo que respecta a los menores no acompañados. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado a Europa Press que no está previsto que en este encuentro se discuta la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En concreto, el Gobierno ha apostado por una proposición de ley para repartir de unos 2.500 menores migrantes no acompañados de los 5.500 que tutela Canarias en solitario, mientras que la CCAA ha pedido que se haga mediante un decreto ley por ser un mecanismo más ágil. Así se ha puesto de manifiesto durante una rueda de prensa tras una reunión en la que participaron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz, de forma telemática. "Hemos trasladado al Gobierno de Canarias es que sea una propuesta legislativa. Aquí tenemos una pequeña divergencia porque ellos entienden que debe ser un decreto ley para su aplicación inmediata desde el Gobierno de España por seguridad jurídica", ha dicho Torres. El ministro ha opinado que la proposición de ley "es el mecanismo mejor". "En cualquier caso, estamos abiertos a que sea la más factible porque la propuesta que hacemos de proposición de ley, es una proposición de ley que sea urgente, de lectura única y que no haya vetos en el Senado. Se podría aprobar en tres meses", ha expuesto. CASTILLA-LA MANCHA CONSIDERA QUE HAY QUE IR "MÁS ALLÁ" Por su parte, la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha destacado en declaraciones a Europa Press que "la emergencia existe y cabe una respuesta contundente por parte del ministerio". A su juicio, este tiene que ir "más allá" de pensar que las CCAA puedan atender esta situación por sí mismas con los medios actuales. "Es un problema europeo que debe plantearse como tal, no un problema solo de España y en cualquier caso responsabilidad del gobierno estatal", ha añadido. Además, ha agregado que otra opción sería analizar qué tipo de financiación se puede realizar en los países de origen para que los menores de edad no se vean obligados a separarse de sus familias.