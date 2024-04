El gasto militar mundial aumentó en 2023 por noveno año consecutivo hasta los 2,30 billones de euros

El gasto militar mundial aumentó en 2023 por noveno año consecutivo hasta alcanzar los 2,44 billones de dólares (unos 2,30 billones de euros), lo que supone un crecimiento del 6,8 por ciento respecto al año anterior, el mayor incremento desde 2009, y que está encabezado por Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudí, según datos proporcionados por el Instituto Internacional de Investigación Sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI). Además, el organismo ha destacado que el gasto militar ha aumentado en los cinco continentes, algo que no ocurría desde el año 2009, siendo "especialmente importantes" los incrementos registrados en Europa, Asia, Oceanía y Oriente Próximo. "El aumento sin precedentes del gasto militar es una respuesta directa al deterioro mundial de la paz y la seguridad. Los Estados están dando prioridad a la fuerza militar, pero corren el riesgo de entrar en una espiral de acción-reacción en un panorama geopolítico y de seguridad cada vez más volátil", ha expresado el investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI Nan Tian. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor gasto a nivel mundial, aumentándolo un 2,3 por ciento hasta los 916.000 millones de dólares (unos 860.000 millones de euros), lo que supone el 68 por ciento del gasto militar de toda la OTAN, cuyos miembros gastaron en total 1,34 billones de dólares (1,26 billones de euros). Esta cifra ha sido alcanzada en un contexto en el que once países han superado el gasto del dos por ciento del PIB cifrada por la Alianza Atlántica hace más de una década. "Para los Estados europeos de la OTAN, los dos últimos años de guerra en Ucrania han cambiado fundamentalmente las perspectivas de seguridad. Este cambio en la percepción de las amenazas se refleja en el aumento de la proporción del PIB que se destina al gasto militar, y el objetivo del 2 por ciento de la OTAN se considera cada vez más como un punto de referencia más que como un umbral a alcanzar", ha afirmado el investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI Lorenzo Scarazzato. España, por su parte, sigue ocupando el puesto 17 en la lista de países con más gasto militar con un total de 23.700 millones de dólares (unos 22.200 millones de euros) en 2023, lo que supone un aumento del 9,8 por ciento respecto a 2022 y de un 42 por ciento en la última década. Cabe destacar también el crecimiento del 75 por ciento entre 2022 y 2023 experimentado por Polonia, que se ha convertido en el país 14 con más gasto militar con 31.600 millones de dólares (unos 29.600 millones de euros). GASTO MILITAR EN LA GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA En 2023, Rusia aumentó un 24 por ciento su gasto militar hasta llegar a los 109.000 millones de dólares (unos 102.000 millones de euros), lo que supone un 5,9 por ciento de su PIB. Desde que se anexionó la península de Crimea en 2014, las autoridades rusas han aumentado este gasto en un 57 por ciento. Ucrania se convirtió el año pasado en el octavo país con más gasto militar, destinando un 37 por ciento de su PIB hasta llegar a los 64.800 millones de dólares (61.000 millones de euros) que, sumados a los 35.000 millones de dólares (unos 33.000 millones de euros) de ayuda militar, supone un 91 por ciento del gasto de Rusia. AUMENTO DEL GASTO MILITAR Y DE LAS TENSIONES EN ORIENTE PRÓXIMO En la región de Oriente Próximo, el constante aumento de las tensiones fruto de los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre y la posterior ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, ha provocado que el aumento del gasto militar aumente un nueve por ciento, la mayor tasa de crecimiento en la última década, hasta alcanzar los 200.000 millones de dólares (188.000 millones de euros). Israel, que ha experimentado el mayor incremento regional tras Arabia Saudí, ha destinado 27.500 millones de dólares (unos 25.800 millones de euros), mientras que Irán ha sido el cuarto país de Oriente Próximo en gasto militar con 10.300 millones de dólares (9.700 millones de euros). EL GASTO MILITAR CHINO SUPONE LA MITAD DE TODA ASIA Y OCEANÍA Desde Pekín, las autoridades chinas han destinado 296.000 millones de dólares (unos 277.000 millones de euros) al gasto militar, un aumento del seis por ciento respecto a 2022 y que supone la mitad del gasto en Asia y Oceanía, donde sus vecinos han justificado sus propios aumentos como contrapartida al de China. "China está destinando gran parte de su creciente presupuesto militar a aumentar la preparación en combate del Ejército Popular de Liberación. Esto ha llevado a los gobiernos de Japón, Taiwán y otros países a aumentar significativamente sus capacidades militares, una tendencia que se acelerará en los próximos años", ha aseverado el investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI Xiao Liang. De hecho, Japón ha destinado 50.200 millones de dólares al presupuesto militar, un once por ciento más que el año anterior, una tasa de crecimiento que también ha experimentado Taiwán hasta llegar a los 16.600 millones de dólares (15.600 millones de euros). India ha gastado un 4,2 por ciento más que en 2022 hasta llegar a los 83.600 millones de dólares (unos 78.300 millones de euros). EN LATINOAMÉRICA, EL AUMENTO SE RELACIONA CON LA INSEGURIDAD En Latinoamérica, el aumento del gasto militar está relacionado con el aumento de los niveles de delincuencia, especialmente en la zona de Centroamérica y del Caribe, donde se ha llegado a usar al Ejército para combatir a las bandas criminales, razón por la que ha crecido un 54 por ciento entre 2014 y 2023. Entre estos países destaca República Dominicana, con un aumento del 14 por ciento como consecuencia de la crisis que vive Haití. México, por su parte, ya ha alcanzado los 11.800 millones de dólares (11.000 millones de euros) en gasto militar, que lo convierte en uno de los pocos países en invertir menos dinero al decrecer un 1,5 por ciento respecto al año anterior. En Brasil, este gasto ha aumentado hasta el 3,1 por ciento hasta los 22.900 millones de dólares (21.500 millones de euros). RDC REGISTRA UN AUMENTO DEL MÁS DEL 100% DEL GASTO República Democrática del Congo (RDC), un país sumido en un largo y complicado conflicto, ha registrado un aumento del presupuesto militar del 105 por ciento, la mayor tasa de crecimiento experimentada por cualquier país en 2023. En África también se encuentra el segundo mayor aumento porcentual del mundo, y es que Sudán ha aportado un 78 por ciento más a su presupuesto militar debido a la violencia interna y a los efectos indirectos de la guerra que se está librando en su territorio. Argelia también ha logrado incrementar su gasto un 76 por ciento hasta alcanzar los 18.300 millones de dólares (unos 17.200 millones de euros), que ha podido realizar en parte por los ingresos procedentes de las exportaciones de gas hacia Europa cuando ésta intentaba reducir su dependencia del gas ruso.