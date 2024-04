El capitán del Karar reconoce que sabía que llevaban cocaína a bordo

El capitán del MV Karar, Alim Ullah, de Bangladesh, ha reconocido este lunes que sabía que el barco llevaba un cargamento de cocaína y que, tras partir de Panamá, el buque recogió la droga frente a las costas de Colombia, antes de tomar rumbo a Vigo. Así lo ha manifestado en su declaración ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde se ha retomado el juicio contra los 28 acusados por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína del MV Karar, transportados en abril de 2020, en plena pandemia. La vista se ha reiniciado con la declaración del capitán del barco quien, con ayuda de un traductor, ha explicado que ya sabía que el Karar iba a transportar cocaína, y que la droga fue cargada a bordo frente a las costas de Colombia. En este proceso, ha detallado, el encargado de supervisar la carga y contar los fardos era el único español a bordo, el gallego José Manuel B.G. Según ha relatado, la previsión era alijar la cocaína a unas 350 millas de Vigo, y ha señalado que, en el puente de mando, había una carta náutica con unas coordenadas anotadas a lápiz por el tripulante gallego, supuesto punto de descarga de la droga, aunque ha matizado que él no le vio haciendo dichas anotaciones. "ESTO NO ES UN ESPECTÁCULO" Preguntado por una de las defensas acerca de contradicciones con respecto a su declaración en fase de instrucción, el capitán ha proclamado que lo único que quiere es salir de prisión y dejar atrás este episodio. Esta respuesta suscitó la reacción de los acusados gallegos, que comenzaron a carcajearse y a hacer aspavientos. Ante esto, la presidenta de la sala ha reprobado su comportamiento y ha recordado a los procesados que este juicio "no es un espectáculo", al tiempo que les advirtió de que serían expulsados si no guardaban "la debida compostura".