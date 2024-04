El blaugrana Frenkie De Jong tiene un esguince de tobillo y es baja indefinida

El futbolista del FC Barcelona Frenkie De Jong tiene un esguince de tobillo en su pierna derecha y será baja para los próximos partidos del equipo blaugrana tras caer lesionado en el Clásico de este domingo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en la jornada 32 de LaLiga EA Sports. "Las pruebas realizadas este lunes han confirmado que el jugador del primer equipo Frenkie De Jong sufre un esguince en el tobillo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", anunció el club en un comunicado. De Jong tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla al final de la primera parte tras un choque fortuito con el centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde. El neerlandés se había recuperado un par de semanas atrás de otro esguince, entonces en el ligamento lateral externo del tobillo derecho, y volvió al equipo en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, ante el PSG, tras no jugar desde el 3 de marzo. De momento, el '21' blaugrana ha jugado 30 partidos esta temporada y anotado 2 goles entre todas las competiciones. No obstante, entre finales de septiembre y principios de noviembre de 2023, el centrocampista ya sufrió un esguince de tobillo. Está siendo una campaña, la de Frenkie De Jong, marcada por las lesiones y en la que, si se cumplen los peores pronósticos, podría no volver a jugar, ya que apenas quedan seis jornadas ligueras para poner cierre a esta temporada 2023/24.