El Barça pide imágenes y audios del gol fantasma y podría pedir la repetición del Clásico

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que el club pedirá todas las imágenes y audios disponibles de la acción del posible gol fantasma de Lamine Yamal que no subió al marcador del Clásico del domingo en el Bernabéu (3-2) y, si el club considera que el gol era legas, emprenderá acciones legales y pedirá la repetición del partido, en una acción que asegura que toma como ejercicio contra la "indefensión". "Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada", anunció Joan Laporta, en referencia a ese gol fantasma, en declaraciones facilitadas por el club. Si una vez analizada esta documentación el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada --"como así pensamos", añadió Laporta--, el club emprenderá "todas las actuaciones oportunas para revertir la situación" sin descartar las acciones judiciales "que sean necesarias". Pero, más allá de ello, el club podría pedir la repetición del Clásico, donde LaLiga EA Sports quedó sentenciada a favor del Real Madrid tras la victoria, con 11 puntos de margen a favor de los blancos sobre el FC Barcelona, que de ganar se habría puesto a 5 puntos a falta de 6 jornadas. "De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error", aseguró Joan Laporta. "Además, quiero subrayar que, a pesar de que nos centraremos en esta jugada, también estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que, pudiendo ser consultadas en el VAR, no se dio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente", denunció el máximo dirigente blaugrana. Como presidente del FC Barcelona, quiso transmitir la "insatisfacción" que le produce al club el "mal uso" de una herramienta como el VAR. "Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es de que, ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas", se sinceró. "Con esta comparecencia que hago, no solo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, sino poner el acento en que, a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros, sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos", criticó el presidente. "Entendemos la dificultad de la tarea arbitral, pero precisamente por eso existen herramientas como el VAR que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés. Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido, de hecho pensamos que lo acarreó", añadió. También destacó el poder de LaLiga y quiso subrayar que es una competición "exitosa y seguida por millones de seguidores" en todas las partes del mundo. "Pero no por eso podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del VAR infravalora nuestra competición", matizó. Laporta explicó el por qué de este comunicado y de estas posibles acciones que tomaría el club. "Socios y socias, aficionados del Barça, esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones y errores en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que sumadas ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la Liga", esgrimió.