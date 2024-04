El Atlético, ante el riesgo

Madrid, 22 abr (EFE).- "No será una semana simple", reiteró hasta en tres ocasiones Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, tras la derrota contra el Alavés, la undécima en las últimas 17 salidas, con su clasificación para la Liga de Campeones en esta recta final en un riesgo no tan desconocido en los últimos tiempos, pero resuelto siempre con éxito.

De la oportunidad de alcanzar una ventaja de seis puntos sobre el Athletic Club (empatado el viernes por el Granada) -iniciaba la jornada con cuatro de renta- a quedarse con tan solo tres después del 2-0 en Vitoria, justo cuando asoma ya el próximo sábado el duelo directo contra el conjunto bilbaíno en el Cívitas Metropolitano. Es definitorio.

Una victoria lo reforzaría en la cuarta posición, un empate lo mantendría aún en vilo (perdería la diferencia particular en el caso de una hipotética igualdad a puntos, tras caer por 2-0 en San Mamés) y una derrota lo relegaría a la quinta plaza con cinco citas por jugar. Al Atlético le restarán Mallorca, Getafe y Real Sociedad fuera y Celta y Osasuna en casa. Al Athletic, Getafe, Celta y Rayo lejos de su estadio y Osasuna y Sevilla en terreno bilbaíno.

"Esta semana tenemos que saber qué semana vamos a vivir. Está claro, crítica, opiniones diversas, uno que no lo está haciendo bien, el otro, el entrenador... Y todas las cosas que sabemos para este tipo de semana debido a los resultados que hemos tenido en estos dos últimos partidos (las derrotas en Dortmund y en Vitoria)", asumió el técnico, cuyo equipo ha ganado sólo seis de sus últimos 16 partidos oficiales. Y tres de los últimos cinco. En concreto en LaLiga EA Sports, resolvió con victoria cuatro de las últimas diez jornadas.

"Trabajar más que nunca. Me conocen. No me mueve un pelo nada. Estoy con ganas de que podamos hacer una buena semana de trabajo y enfrentar el partido con el Bilbao con la misma ilusión de siempre", añadió Simeone, mientras el Girona, tercero, se aleja a siete puntos a falta de 18 por jugar y el conjunto madrileño se prepara para proteger la cuarta posición este sábado.

A falta de seis jornadas, el Atlético está en ese filo. Infalible siempre con Diego Simeone para la clasificación para la Liga de Campeones, desde 2012-13 hasta 2022-23, ahora está en el aire. Son tres puntos de ventaja.

Desconocido tal riesgo inicialmente en esta era, ahora se ha vuelto más recurrente. Por ejemplo, está en una situación similar al curso 2021-22.

Entonces también encaró las últimas seis citas con tres puntos de renta, en aquel caso sobre el Betis. Había sumado 60 en total, uno menos que ahora. Lo solventó no sólo con el pase a la máxima competición continental, sino con la tercera plaza. A tres jornadas del final, ya había garantizado la cuarta posición.

En 2019-20 también bordeó el peligro. Lo sorteó con más autoridad que en 2021-22. Y el pasado curso llegó con ocho puntos de ventaja a este momento.

El Atlético ha permanecido esta campaña en posiciones de Liga de Campeones en 28 de las 32 jornadas disputadas. En 2022-23, lo hizo en 31 de 38, las dieciséis últimas de forma consecutiva; en 2021-22 en 28 de 38, las doce finales sin moverse de las cuatro primeras plazas; en 2020-21, 36 de 38, como campeón de LaLiga; y en 2019-20, 25 de 38, aunque su reacción final le permitió no salir de ese objetivo en ninguno de los últimos diez choques.

Antes, incluso, el pase ya era un hecho irrebatible a estas alturas: en 2018-19 no se bajó de las cuatro primeras posiciones desde la décima jornada (estuvo 33 de 38); en 2017-18 ocupó un puesto de Champions en 35 de 38, de manera inalterable desde el quinto episodio; en 2016-17, en 31 citas, invariablemente desde el capítulo decimoséptimo.

Aún más incontestables fueron sus clasificaciones para la Liga de Campeones en los primeros cuatro años de la era Simeone: en 2015-16, en 34 de las 38 jornadas, sin salir de ahí en ninguna desde la octava semana de competición; en 2014-15, en 33 de las 38, inamovible en las 28 últimas; en 2013-14, cuando fue campeón, estuvo todos y cada uno de los 38 partidos en el podio; y en 2012-13, en 37 de 38. Una garantía entonces que hoy está más en duda.

Centrado en el "ya, en el ahora", según expresó su entrenador, el Atlético es más vulnerable que entonces. Los números lo reflejan con nitidez. Ya es la temporada con más goles en contra de la era Simeone entre todos los torneos termine como termine. Ha recibido 63 tantos, seis más que su peor dato: 57 en 2021-22 cuando disputó 51 duelos, tres más de los que ha jugado este curso, con 48.

No ha sostenido su marco a cero en ninguno de sus doce encuentros oficiales más recientes, desde el 5-0 a Las Palmas del pasado 17 de febrero, y tan solo en cuatro de los últimos 25. Su seguridad defensiva, tan aclamada antes, es actualmente un recuerdo que sólo provoca melancolía. "Necesitamos tiempo, pero vamos a lograrlo", apuntó Simeone sobre un aspecto clave para alcanzar el único objetivo por el que le queda competir este curso.

Porque el Atlético más goleador de Simeone, con una media de 1,93 tantos por encuentro, por encima incluso del 1,90 que promedió en 2013-14, cuando marcó 116 dianas en 61 duelos, es un conjunto de contrastes desmedidos en la actualidad.

Visibles en los goles a favor y en contra, por más que haya perdido buena parte de la pegada que demostró meses atrás (Griezmann y Morata han marcado tres y un gol en los últimos 15 y 16 duelos, respectivamente), también es evidente entre sus choques en casa y fuera: 43 de 48 puntos como local frente a 18 de 48 como visitante.

Con jornada de descanso este lunes, el equipo volverá al trabajo ya este martes para enfocar al Athletic Club, con Álvaro Morata, baja por una indisposición en Vitoria, ya previsiblemente disponible y al mismo ritmo del grupo, y con Marcos Llorente, fuera por sanción ante el Alavés, listo para reaparecer el sábado en el Metropolitano, donde el equipo bilbaíno es uno de los dos únicos visitantes que han ganado en los últimos 35 choques.

En cambio, Stefan Savic se perderá el choque por ciclo de cinco tarjetas amarillas; al igual que tanto Thomas Lemar como Memphis Depay, ambos en el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Iñaki Dufour