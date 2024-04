El abogado de Antonio Tejado se pronuncia tras solicitar de nuevo su libertad provisional

70 días después de su entrada en prisión por su presunta implicación como autor intelectual en el violento robo a la casa de su tía María del Monte en agosto de 2023, Antonio Tejado ha movido ficha desde la cárcel. A pesar de que hace dos semanas el juez instructor del 'Caso Abgena' rechazó la petición de libertad provisional ni siquiera bajo fianza de 100.000 euros, su abogado ha vuelto a solicitar que salga de la cárcel presentando un recurso de reforma. Una herramienta jurídica a la que han recurrido también los otros cinco investigados que también están en la cárcel desde el pasado 10 de febrero por el asalto a la folclórica e Inmaculada Casal y en la que Fernando Velo, defensor de Tejado, ha argumentado que no habría riesgo de fuga, ni posibilidad de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva. Una información sobre la que se ha pronunciado ya el abogado del sobrino de María del Monte, evitando confirmar si es cierto que ha presentado un escrito al juez solicitando de nuevo la libertad provisional de Antonio: "No voy a decir nada absolutamente" ha jugado al despiste sonriente, reconociendo que espera que la salida de la cárcel del ex de Chayo Mohedano esté cerca: "Esperemos que así sea".