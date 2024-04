Curiosity detecta metano en Marte porque lo libera con su peso

El metano mantiene a los científicos de Marte ocupados con ensayos y módelos en la Tierra que apuntan a explicar por qué el gas se comporta de manera extraña y solo se detecta en el cráter Gale. Un grupo de investigación de la NASA compartió recientemente una propuesta interesante. En un artículo publicado en marzo en el Journal of Geophysical Research: Planets, el grupo sugirió que el metano, sin importar cómo se produzca, podría sellarse bajo sal solidificada que podría formarse en el regolito marciano, que es un "suelo" hecho de roca rota y polvo. Cuando la temperatura aumenta durante las estaciones o horas más cálidas del día, debilitando el sello, el metano podría filtrarse. Dirigidos por Alexander Pavlov, científico planetario del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, los investigadores sugieren que el gas también puede estallar en bocanadas cuando los sellos se rompen bajo la presión de, por ejemplo, un vehículo del tamaño de un pequeño SUV que pasa sobre él, caso del rover Curiosity. La hipótesis del equipo puede ayudar a explicar por qué se detecta metano sólo en el cráter Gale, dijo Pavlov en un comunicado, dado que es uno de los dos lugares de Marte donde un robot recorre y perfora la superficie. El otro es el cráter Jezero, donde está trabajando el rover Perseverance de la NASA, aunque ese rover no tiene un instrumento de detección de metano. Pavlov remonta el origen de esta hipótesis a un experimento no relacionado que dirigió en 2017, que implicó el cultivo de microorganismos en un permafrost (suelo congelado) marciano simulado infundido con sal, como lo es gran parte del permafrost marciano. Pavlov y sus colegas probaron si las bacterias conocidas como halófilas, que viven en lagos de agua salada y otros ambientes ricos en sal en la Tierra, podrían prosperar en condiciones similares en Marte. Los resultados del crecimiento de microbios no fueron concluyentes, dijo, pero los investigadores notaron algo inesperado: la capa superior del suelo formó una costra de sal a medida que el hielo salado se sublimaba, pasando de sólido a gas y dejando atrás la sal.