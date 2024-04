Cientos de personas se manifiestan frente al domicilio de Netanyahu en plena celebración del Séder

Cientos de personas se han manifestado frente al domicilio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Cesarea para pedir un acuerdo a fin de liberar a los rehenes retenidos en la Franja de Gaza por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco de la celebración del Séder, la cena del primer día de la Pascua judía. Los manifestantes, que han acudido con pancartas y banderas a los alrededores de su domicilio, han lanzado pintura roja sobre una mesa, en lugar del tradicional vino tinto utilizado durante la festividad del Séder, y posteriormente la han quemado, según ha informado el diario 'The Times of Israel'. Yehuda Cohen, padre de uno de los militares tomados como rehenes, Nimord Cohen, ha subrayado que tras "seis meses de abandono otra nueva festividad pasa y los secuestrados no están de vuelta" a casa. "Estamos sujetos a una máquina venenosa", ha resaltado. Netanyahu ha señalado anteriormente en un mensaje en la red social X que es una noche para pensar "en aquellos que no pueden reunirse con sus familias en la mesa del Séder". "Su ausencia fortalece nuestra determinación y nos recuerda la urgencia de nuestra misión. No descansaremos hasta que cada uno sea liberado", ha indicado. En este sentido, ha recordado que "la organización terrorista genocida" Hamás "ha rechazado todas las propuestas para la liberación de rehenes". "Busca dividirnos y endurecer su postura, pero responderemos con determinación", ha agregado. Asimismo, el primer ministro israelí ha adelantado que en los próximos días "habrá medidas militares y diplomáticas adicionales para conseguir la liberación de nuestros rehenes". "La fuerza de Israel, tanto defensiva como ofensiva, ha sido demostrada recientemente. Vendrá más. Vamos a vencer", ha subrayado.