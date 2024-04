Carlo Ancelotti: "Ha sido una semana espectacular e inolvidable"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que "ha sido una semana espectacular e inolvidable", después de eliminar al Manchester City en Liga de Campeones y vencer el Clásico al FC Barcelona "con la última gota de energía", un triunfo por 3-2 que les deja "bien en la tabla". "Hemos intentado repetir lo que hemos hecho en los últimos partidos ante el Barcelona. Nos ha faltado un poco de acierto, ha sido un partido como tenía que ser. Ha sido una semana espectacular e inolvidable, me quedo con eso", celebró el técnico italiano en rueda de prensa tras el 3-2 en el Clásico disputado en el Santiago Bernabéu este domingo. El triunfo deja a los blancos líderes con un colchón de 11 puntos sobre los azulgranas, saboreando así el título, cuando quedan 18 puntos en juego. "Lo hemos hecho muy bien, no se podía hacer mejor, muy pocos pensaban que lo podríamos hacer. Pero, como de costumbre, no hemos bajado los brazos", recordó. "De momento, es una temporada espectacular, después de todos los problemas que hemos tenido, sobre todo físicos. Que el Barça merecía ganar hay que verlo... Honestamente, el empate era lo justo, y no era malo para nosotros", analizó. Ancelotti explicó que el Barça perdió equilibrio en la recta final del encuentro con el 2-2. "Teníamos transiciones sencillas. Ellos lo han intentado todo y han perdido equilibrio", dijo, evitando opinar sobre las palabras de Xavi Hernández, que habló de "injusticia" y "vergüenza" atendiendo al arbitraje. "El gol (fantasma) no era gol, no hay una imagen clara que determine que hay gol, y el penalti a Lucas es bastante claro", expresó el de Reggiolo. "Me quedo con el partido, ha sido bueno e igualado, luchado, con buenos momentos de los dos equipos. Ha sido un partido de alto nivel. Hemos sido capaces de ganar con la última gota de energía y ponernos bien en la tabla", agregó. El entrenador madridista admitió que la victoria en el Clásico "es un paso importante para ganar la Liga", aunque pidió a su plantilla "no bajar los brazos", porque tienen que "hacer unos puntos más". "También para preparar la semifinal de Champions --ante el Bayern de Múnich--, que llega pronto", advirtió. "Bellingham ha llegado en el momento justo, ha jugado un partido con mucho esfuerzo, trabajando mucho. Ha marcado un gol que puede ser fundamental para ganar la Liga", elogió al inglés, antes de alabar también a Lucas Vázquez, después de su gol y asistencia. "Es muy importante, está a un nivel muy alto, hoy Lucas ha marcado la diferencia. Él y Modric están muy bien y nos ayudan mucho, sobre todo después del desgaste inmenso del miércoles", afirmó. Finalmente, destacó la "muy buena conexión con el estadio y la afición" de su equipo. "Nos ha ayudado mucho y nos va a ayudar mucho en los próximos partidos", resaltó, antes de avanzar que el turco Arda Güler tendrá "los minutos que quiere en los próximos partidos".