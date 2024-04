Asesinan a líder social que denunció presencia de paramilitares en el norte de Colombia

(Actualiza con declaraciones del presidente colombiano)

Bogotá, 22 abr (EFE).- El líder social Narciso Beleño, presidente de la Federeación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), fue asesinado en el municipio de Santa Rosa, en el departamento de Bolívar, después de denunciar la presencia de paramilitares en la región, informaron este lunes varias organizaciones sociales.

Beleño fue asesinado el domingo por la noche cuando ingresaba en su casa, confirmó la Asociación Minga en sus redes sociales, en el barrio El Recreo del municipio, donde un hombre armado le disparó al líder de 62 años.

"Con indescriptible dolor denunciamos el asesinato de nuestro compañero, líder y representante, Narciso Beleño. Esta es una pérdida enorme de una persona que siempre dio todo por este proceso y por el derecho a la vida y la permanencia de sus habitantes. Pedimos verdad y justicia", aseguró, por su parte, en un comunicado Fedeagromisbol.

Beleño había denunciado la incursión de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, en el corregimiento San Agustín, del municipio Arenal, donde invadieron algunas casas de pobladores y se llevaron a algunos habitantes de la zona.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se refirió al asesinato del líder social en su cuenta de X: "Le hemos fallado a Narciso Beleño. Tenía y tiene razón. No habrá paz mientras haya exclusión. Se me pide que no luche tanto por la igualdad, pero lo que hay es que ser más eficaces y tener menos miedo. Luchar contra la exclusión es esencial en una verdadera democracia"

Varias organizaciones sociales han exigido al Gobierno colombiano la urgente necesidad de intervenir en el territorio. EFE

