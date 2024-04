Amnistía denuncia los ataques de colonos israelíes en Cisjordania que agravan el "apartheid"

La organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional ha denunciado este lunes un "incremento alarmante" de los ataques de colonos israelíes contra la población palestina y denuncia que estas incursiones se producen con el apoyo del Estado israelí y suponen una nueva escalada en el "apartheid" imperante. El grupo se refiere en particular a la "oleada mortal de asaltos violentos" de colonos israelíes contra poblaciones palestinas como Al Mughayir, Duma, Deir Dibuan, Beitin o Aqraba entre el 12 y el 16 de abril, coincidiendo con la desaparición y posterior asesinato de un colono de 14 años, Benjamin Achimeir, y el lanzamiento de drones y proyectiles iraníes contra Israel. Los asaltantes "incendiaron casas, árboles y vehículos y murieron al menos cuatro palestinos bien por colonos o por fuerzas israelíes", incluido un adolescente de 17 años, Omar Hamed, muerto cerca de Ramala o los dos hombres Abdulrahman Bani Fadel y Mohamed Bani Yami, fallecidos cerca de Nablús. Además se refieren a la muerte por disparos de un sanitario palestino el 20 de abril en Al Sauiya, al sur de Nablús. "Vídeos verificados por el Laboratorio de Pruebas sobre Crisis de Amnistía Internacional demuestran que las fuerzas israelíes estaban presentes y no intervinieron durante los ataques de colonos en Deir Dibuan, al este de Ramala", resalta el grupo. Los testigos que han hablado con Amnistía afirman además que los militares o se sumaron a los ataques o no impidieron la violencia en Aqraba --al sureste de Nablús-- y en Kufr Malik, al noreste de Ramala. Para la directora regional de Amnistía para Oriente Próximo y el Norte de África, Heba Morayef, esta violencia "forma parte de una campaña de décadas apoyada por el Estado para desposeer, expulsar y reprimir a los palestinos en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, bajo el sistema del apartheid de Israel". "Las fuerzas Israelíes tienen antecedentes de permisividad con la violencia de los colonos y es indignante que una vez más hayan actuado con pasividad y en algunos casos hayan participado en estos brutales ataques", ha añadido. Morayef ha recordado que la construcción de colonias israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados "supone una flagrante vulneración del Derecho Internacional" y un "crimen de guerra". "La violencia forma parte integral de la creación y ampliación de estas colonias y del apartheid imperante", ha denunciado. Por ello, pide al mundo asumirlo y presionar a las autoridades israelíes para que cumpla con el Derecho Internacional, paralice "de inmediato" la ampliación de asentamientos y "desmantele todos los ya existentes". "INCREMENTO DRÁSTICO" Amnistía denuncia que en los seis últimos meses se ha producido un "incremento drástico" de la violencia de los colonos, justo después de los ataques de las milicias palestinas gazatíes contra territorio israelí del 7 de octubre de 2023 que dejaron 1.200 muertos y la posterior ofensiva militar israelí de represalia sobre Gaza que se ha saldado con más de 33.000 fallecidos. La ONG isarelí B'Tselem ha documentado este incremento de la violencia que habría provocado la expulsión de una veintena de comunidades palestinas. De hecho, muchas de las aldeas atacadas en esta última ola de violencia acogían a comunidades palestino-beduinas recientemente desplazadas que huyeron de sus hogares al noreste de Ramala debido a los ataques de los colonos. "Adonde quiera que vayamos ellos vienen y nos echan otra vez. La gente viene a visitarnos y nos dice que resistamos, pero ¿cómo podemos resistir si están en peligro nuestras vidas, nuestra forma de vida y las vidas de nuestros hijos?", se ha lamentado una mujer desplazada desde Al Muarrayat en declaraciones a Amnistía. "Es una política sistemática por la que los colonos atacan a los vecinos y lo queman todo y nadie hace nada para impedirlo", ha denunciado. PASIVIDAD DE LAS FUERZAS ISRAELÍES Amnistía recoge también el caso del ataque del 13 de abril de colonos contra Deir Dibuan, donde colonos israelíes prendieron fuego a un vehículo palestino ante la pasividad de dos militares israelíes. Esta acción fue recogida en una grabación de una cámara de seguridad que publicó la ONG israelí Yesh Din. Otro vídeo muestra a militares contemplando cómo los colonos levantan una barricada en la principal carretera de acceso a la localidad cisjordana. En otra grabación se ve a palestinos lanzando piedras contra los militares y se pueden escuchar sonidos que podrían ser disparos. Amnistía Internacional recoge también la muerte de Abdulrahman Bani Fadel y Mohamed Bani Yami en Jirbet Tuayil, cerca de Aqraba, al sur de Nablús, después de ser tiroteados por colonos, según ha relatado el alcalde de Aqraba, Salá Bani Yaber. Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que la investigación preliminar señala que sus fuerzas no son responsables de estas muertes. Sin embargo, un vídeo confirma que había militares israelíes en el lugar en ese momento y muestra a palestinos huyendo mientras suenan detonaciones que podrían corresponder "probablemente" a disparos, según Amnistía. Por otra parte, un vecino de Kufr Malik, Muntaser al Maliki, ha relatado que el 14 de abril israelíes vestidos de uniforme atacaron su localidad. Los vídeos verificados por Amnistía muestran a militares dando patadas y deteniendo a un civil que está de rodillas mientras les acompañaba un individuo que aparenta ser un colono israelí. Una de las localidades más afectadas por estos ataques fue Al Mughayir, donde murió un hombre, Yihad Afif Sedqui Abú Aliá, y 25 personas más resultaron heridas de bala, según medios de comunicación. Además se incendiaron viviendas y vehículos. Amnistía se refiere además a las sanciones impuestas por Estados Unidos en febrero y abril a colonos israelíes violentos y alerta de que éstas "demuestran que las sanciones contra colonos violentos individuales no tratan la raíz de la violencia, que es la ampliación incesante de las colonias y el sistema de apartheid y ocupación de Israel". "Mientras no se afronten estas causas de fondo e Israel rinda cuentas de las violaciones del Derecho Internacional se estará facilitando la desposesión y la opresión de los palestinos", ha remachado Amnistía.