Aitana Bonmatí: "Es un orgullo ser un referente, cuando era pequeña era imposible tener uno femenino"

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Aitana Bonmatí se mostró feliz por haber sido reconocido este lunes con el Laureus a la 'Mejor Deportista' de 2023, un premio "un poco distinto" al resto, y recalcó su "orgullo por ser un referente" porque cuando era niña "era imposible tener uno femenino". "Todos los premios son importantes y no me gusta quedarme con ninguno. Todos vienen después de un gran trabajo colectivo, pero este es un poco distinto porque esta ante muchos deportistas de deportes distintos al fútbol", expresó Bonmatí ante los medios La catalana celebró que las jugadoras de fútbol se hayan "convertido en referentes". "Es un orgullo serlo. Cuando era pequeña era imposible tener referentes femeninos y hoy podemos decir que somos unas referentes. Estamos orgullosas de serlo, no sólo para las niñas sino también para los niños para que así puedan tener referentes femeninos para que cuando crezcan tengan una mentalidad más igualitaria", advirtió. Para la jugadora del FC Barcelona, "los éxitos colectivos como ganar el Mundial o la Champions cambian un poco la repercusión social" y eso hace que ahora sean "más reconocidas mundialmente". "Yo lo he notado, sobre todo cuando voy por Barcelona y Cataluña, luego depende de cada uno como le haya cambiado su vida, yo sigo siendo la misma que es lo más importante y lo que más me llena", confesó, al tiempo que apuntó que "los momentos malos y los fracasos deben existir para que lleguen los momentos buenos, son los que te hacen ver que te quedan muchas cosas por mejorar". Finalmente, preguntada por la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones del próximo sábado donde deben remontar el 0-1 del Chelsea en Londres, dejó claro que quieren "estar en una nueva final" y que están ante "una semana muy importante". "Ni el resultado ni el partido de casa fueron los mejores, pero confío en mi equipo para estar en una nueva final", señaló. Junto a la Balón de Oro comparecieron su compañera de equipo Salma Paralluelo y la defensa del Real Madrid Ivana Andrés, con las que recogió también el Laureus al 'Mejor Equipo' otorgado a la selección española por su título de campeona del mundo. La delantera blaugrana reconoció que es "un orgullo servir de inspiración a las niñas que vienen de abajo". "Eso es lo más bonito y sé que tengo que tomármelo con más responsabilidad ese impacto que tengo. Tengo que seguir mi camino, pero tratando de dar lo mejor de mí y que pueda ayudar", subrayó. "A las niñas y niños les diría que cuando vayan creciendo decidan lo que quieren hacer y luchen por eso cueste lo que cueste porque hay que disfrutar haciendo lo que te gusta, que luchen siempre por sus objetivos", señaló la aragonesa. Por su parte, Ivana Andrés cree que han dado con sus éxitos "un 'pasito' más" y que ha sido "fruto de todo el trabajo del fútbol femenino español, de todas las generaciones". "Nos caracterizamos por ser un equipo muy ambicioso y queremos seguir cosechando muchos éxitos para abrir todas las puertas a esas futuras generaciones de niñas", deseó.