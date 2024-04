Agenda Informativa de EFE Internacional del 23 al 29 de abril

Jerusalén/Gaza/Otras capitales - Seguimiento de la guerra en Gaza y sus repercusiones (cobertura diaria).

Kiev/Moscú/Otras capitales - Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus repercusiones (cobertura diaria).

Martes 23

Nueva York (EE.UU.) - Audiencia en el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York sobre una posible sanción por violar la "orden mordaza" que limita sus comentarios sobre las partes involucradas en el caso.

Ciudad de México.- Organizada por Estados Unidos, la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas se celebra en México mientras crece la presión para que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador combata el tráfico de drogas, en particular del fentanilo.

Miami (EE.UU.) – Termina la Cumbre Concordia de las Américas. (Hasta el 23 de abril).

Santiago de Chile – Continúa en Chile la COP3 de Escazú. (Hasta el 24 de abril).

Washington - El vicesecretario general de la OTAN, Mircea Geoană, ofrece un discurso en el Special Competitive Studies Project (SCSP) en el marco de su visita a Estados Unidos, que finalizará el 26 de abril en Chicago.

Washington - Los partidos Republicano y Demócrata celebran sus primarias en Pensilvania de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Ciudad de Panamá - Los panameños residentes en el extranjero y aquellos ciudadanos inscritos en el Registro de Voto Adelantado en el país (REVA) comienzan a votar por internet para elegir al próximo presidente del país, un periodo que se prolongará hasta el 2 de mayo, tres días antes de las elecciones generales.

Caracas - Finaliza el lapso para la modificación de candidaturas para las elecciones presidenciales, tras el aplazamiento de 72 horas anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ciudad de México - El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central presenta sus “principales preocupaciones humanitarias” sobre las consecuencias de la violencia en la región en su informe de ‘Balance Humanitario 2024’

Washington - La Elliott School of International Affairs de la Universidad George Washington publica un informe sobre los riesgos que plantean para la seguridad nacional los proyectos de nuevas plantas nucleares en Estados Unidos y el extranjero.

Toronto (Canadá) - La cuarta sesión del Comité Negociador Intergubernamental de la ONU sobre la contaminación plástica se reúne en Ottawa. (Hasta el 29 de abril).

Brasilia - Los indígenas de Brasil realizan una manifestación y un acto frente al Congreso Nacional para exigir sus derechos, en el marco del Campamento Tierra Libre.

Ciudad de Guatemala - El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, cumple cien días de Gobierno.

Buenos Aires - El Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) celebran un paro nacional para reclamar contra la congelación de los presupuestos y los salarios, entre otros aspectos de la política del Ejecutivo de Javier Milei.

Buenos Aires – Prosigue el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici). (Hasta el 28 de abril).

Bogotá – Continúa la XXXVI Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo). (Hasta el 2 de mayo) .

Montevideo - Uruguay presenta una nueva edición del Día del Patrimonio, que este año se celebrará el fin de semana del 5 y 6 de octubre y rendirá homenaje al vino como tradición y su vinculación con la inmigración, el trabajo y la innovación.

Isla de la Juventud (Cuba) - Continúa la segunda edición del festival internacional de cine Isla Verde, que busca conjugar séptimo arte y ecología. (Hasta el 27 de abril).

Bruselas - Consejo informal de ministros de Salud de la Unión Europea (UE).

Meknes (Marruecos) - El ministro marroquí de Agricultura, Mohamed Sadiki, y su homólogo español, Luis Planas, se reúnen en el marco de la conferencia de alto nivel sobre investigación agrícola dentro del Salón Internacional de Agricultura de Marruecos (SIAM).

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre el uso de activos congelados rusos para financiar la reconstrucción de Ucrania

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo vota el acuerdo sobre la directiva para eliminar los trabajos forzados en la cadena de valor de los productos que acaban en Europa.

Estrasburgo (Francia)- El Parlamento Europeo vota el acuerdo sobre la directiva contra la trata de seres humanos.

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre la muerte de trabajadores humanitarios en ataques israelíes en Gaza.

Estrasburgo (Francia) - El pleno del Parlamento Europeo vota la reforma de las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda públicos.

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo debate las conclusiones de la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, centrada en asuntos exteriores y competitividad.

Islamabad - El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, continúa su visita oficial de tres días a Pakistán. (Hasta el 24 de abril ).

Bangkok - Sesión del juicio en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia) contra el español Daniel Sancho, acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta,

Fráncfort (Alemania) - La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Claudia Buch, participa en un briefing con la prensa para hablar sobre supervisión bancaria.

Berlín - La reina Sofía asiste a una conferencia sobre el mal de Alzheimer en Cracovia (Polonia).

Londres - Comienza en Londres una cumbre británico-africana a fin de promover el "comercio y la inversión". (Hasta el 24 de abril).

Fez (Marruecos) - Nueva vista en el caso de tráfico de bebés en el que más de una treintena de personas están acusadas ante el Tribunal de Apelación de Fez.

Berlín - La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, visita el antiguo campo de concentración de Sachsenhausen en compañía de la ministra de Familia, Lisa Paus, y de la titular de Cultura, Claudia Roth.

Casablanca (Marruecos) - Comienza la octava edición del Salón Internacional de Textil "Morocco Fashion Style and Tex".

Londres.- Se celebra el evento Colombia Investment Roadshow, con participación de los ministros de Comercio, Industria y Turismo y Hacienda de Colombia.

Londres - La exposición 'Expresionistas: Kandinsky, Münter y Der Blaue Reiter' trae al Tate Modern la experimentación de los artistas en sus obras a través del color, el sonido y las formas.

Nairobi - Rueda de prensa del excorredor Mo Farah, embajador de buena voluntad de la Organización Internacional para las Migraciones.

Nueva York (EE.UU.) - Philip Morris, Visa, PepsiCo, Lockheed Martin y General Electric publican sus resultados del primer trimestre.

Washington – General Motors y Tesla publican sus resultados del primer trimestre.

São Paulo (Brasil) - La empresa eléctrica Neoenergia, filial brasileña del grupo español Iberdrola, presenta sus resultados del primer trimestre.

Buenos Aires - Argentina difunde el estimador mensual de actividad económica correspondiente a febrero.

Ciudad de México - El Consejo de las Américas (AS/COA) realiza un evento sobre la economía y el comercio entre México y Estados Unidos.

Miércoles 24

Washington - Mesa redonda del encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para América Latina, Brian Nichols, para hablar sobre la situación en Haití.

Ciudad de México - Amnistía Internacional (AI) presenta su informe anual de derechos humanos sobre México.

Washington - La directora de la Inteligencia estadounidense, Avril Haines, y el general Charles Brown, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, participan en el Foro de Seguridad Global organizado por el Center for Strategic and International Studies.

Santo Domingo - Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, los tres principales candidatos en los comicios presidenciales en República Dominicana del 19 de mayo, participan en un debate electoral.

Washington - La Corte Suprema escucha los argumentos sobre dos casos relativos al aborto, Idaho contra Estados Unidos y Moyle contra Estados Unidos.

Montevideo - El precandidato a la presidencia de Uruguay por el centroderechista Partido Colorado Robert Silva, uno de los impulsores de la reforma educativa llevada a cabo por el actual Gobierno, diserta en un desayuno de trabajo organizado por la Cámara de Comercio de España en Uruguay.

Santo Domingo - Los alcaldes y otras autoridades municipales elegidas en los comicios locales del 18 de febrero pasado en República Dominicana toman posesión de sus cargos.

Nueva York (EE.UU.) - El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel se pone al frente de la Filarmónica de Nueva York en un concierto especial que celebra las nuevas generaciones de la música clásica.

Nueva York (EE.UU.) - Conferencia del director del MET Museum de Nueva York, Max Hollein, titulada "The MET in the world".

Caracas - La Academia Venezolana de la Lengua incorpora, como individuo de número, a la historiadora y filósofa Corina Yoris, quien recientemente intentó postularse como aspirante a la Presidencia de Venezuela por la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática.

Pekín - El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, llega a China en un momento de tensiones geopolíticas y comerciales entre las dos potencias. (Hasta el 26 de abril).

Londres - Amnistía Internacional (AI) publica su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

Diversas capitales - Eventos en numerosos países por el Día Internacional del Libro.

Estrasburgo (Francia) - El pleno del Parlamento Europeo decide si aprueba la retirada de la Unión Europea del Tratado de la Carta de la Energía.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo vota el acuerdo para la primera directiva a nivel europeo para combatir la violencia machista.

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre el ataque de Irán a Israel y la situación en la región.

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo vota el acuerdo para su directiva de diligencia debida, que creará nuevas normas de responsabilidad social corporativa.

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo vota el acuerdo para una directiva que regule a los trabajadores de plataformas.

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo vota el acuerdo para una directiva sobre la calidad del aire.

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo vota el acuerdo sobre las directrices para la red transeuropea de transporte.

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo celebra el vigésimo aniversario de su gran ampliación al este del continente.

Skopie - Macedonia del Norte celebras las elecciones presidenciales. Si ningún candidato obtiene mayoría absoluta, la segunda vuelta se celebrará el 8 de mayo.

Bangkok - Sesión del juicio en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia) contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Está previsto que declare el abogado español Juan Gonzalo Ospina, en representación de la familia de la víctima.

Lisboa - El Parlamento luso debate el Plan de Estabilidad 2024-2028 con las actualizaciones introducidas por el Gobierno de centro derecha de Luís Montenegro y antes de que se enviado a Bruselas.

París - Audiencia del Tribunal de Apelación de París sobre la petición de entrega temporal a España del exdirigente etarra Mikel Carrera Sarobe, 'Ata', para ser juzgado entre el 1 de septiembre y el 1 de noviembre.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, recibe al primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak.

Ginebra (Suiza) - Rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OIT) sobre asuntos sanitarios globales.

Islamabad- El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, realiza una visita oficial de tres días a Pakistán.

Berlín - La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, participa en un acto de la Unión Cristianodemócrata (CDU) del estado federado de Baden Württemberg.

Berlín - El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, presenta las proyecciones económicas de primavera en una rueda de prensa.

Fráncfort (Alemania) - El Banco Central Europeo (BCE) organiza un briefing para explicar su boletín económico

Bruselas - Consejo informal de ministros de Salud de la UE.

Argel - El Festival de Cine Mediterráneo de Annaba regresa en su cuarta edición en el Teatro Regional Azzedine Medjoubi, tras haber sido suspendido el año pasado en solidaridad con el pueblo palestino.

París - El Centro Pompidou de París presenta una exposición sobre el diseño enfocado a los niños, que repasa la evolución a lo largo de un siglo del mobiliario y los objetos concebidos para los más pequeños.

Viena - El cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt 'Retrato de la señorita Lieser', una obra valorada en cincuenta millones de euros, se subasta en Viena.

Londres - El dúo británico Pet Shop Boys presenta su nuevo disco en Londres, con temas completamente nuevos, que se estrenará el 26 de abril.

Nueva York (EE.UU.) - Meta, IBM, AT&T y Boeing publican sus resultados del primer trimestre.

Washington - Ford da a conocer sus resultados financieros del primer trimestre.

Santo Domingo - El Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), la principal feria de turismo del Caribe, celebra su 24 edición en Punta Cana (este de República Dominicana). (Hasta el 26 de abril).

Jueves 25



Washington - El Tribunal Supremo de Estados Unidos escucha los argumentos de las partes en el caso sobre la inmunidad presidencial de Donald Trump, que dirime si el expresidente puede ser juzgado por injerencia electoral.

Washington - La Catedral Nacional de Washington acoge una celebración interreligiosa para recordar a los siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen muertos en un ataque militar israelí en Gaza.

Montevideo - El Ministerio del Interior de Uruguay presenta los resultados de las acciones sobre seguridad pública ante casos de violencia respecto a niños y adolescentes.

Washington - Rueda de prensa de la subportavoz del Pentágono, Sabrina Singh.

Nueva York (EE.UU.) - Salesforce World Tour reúne a sus principales ejecutivos, expertos en IA y ‘evangelistas digitales’ para compartir sus últimas innovaciones.

Buenos Aires - Se celebra en Buenos Aires la 48° edición de la Feria Internacional del Libro (FIL), que tiene como ciudad invitada este año a Lisboa. (Hasta el 12 de mayo).

Nueva York (EE.UU.) - Se celebra la gala Time100, a la que están invitadas las cien personas más influyentes, según la revista Time.

Washington - La National Portrait Gallery de Washington presenta la exposición “Brilliant Exiles: American Women in Paris, 1900–1939”, que ensalza el impacto que tuvieron sobre París las miles de estadounidenses que se instalaron en la ciudad en las primeras cuatro décadas del siglo XX.

Nueva York (EE.UU.) La cantante Niña Pastori arranca en Nueva York su gira "Camino Tour" con un concierto en el teatro Town Hall, que le llevará luego a Washington, Miami y Orlando.

Estrasburgo (Francia) - El pleno del Parlamento Europeo (PE) vota las medidas que suavizan las exigencias medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC).

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, presenta sus prioridades políticas y económicas para la Unión Europea durante un discurso en la Sorbona.



Lisboa - Portugal conmemora el 50º aniversario de la Revolución de los Claveles, que puso fin a la dictadura, en un momento marcado por el avance de la ultraderecha en el país.

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo vota una resolución sobre las elecciones presidenciales rusas y las presuntas injerencias del Kremlin de cara a las elecciones europeas de julio

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo vota una resolución sobre los ataques de Irán a Israel y la situación en la región.

Bangkok - El joven español Daniel Sancho testifica en el juicio en su contra en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia) por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Cracovia (Polonia) - El ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, presenta las directrices de su ministerio para la política exterior de Polonia en 2024.

Beirut - El Parlamento libanés se reúne para abordar un posible aplazamiento de las elecciones municipales previstas para mayo debido al conflicto con Israel.

Berlín - El Partido Socialdemócrata alemán SPD inicia en Hamburgo la campaña electoral europea con la principal candidata a las elecciones europeas, Katarina Barley, los líderes de la fuerza y el canciller, Olaf Scholz.

Fráncfort (Alemania) - Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), inaugura unas jornadas con motivo del lanzamiento de la red ChaMP, una iniciativa para mejorar la comprensión de la transmisión de la política monetaria.

París - La Agencia Internacional de la Energía (AIE) presenta un informe especial sobre las baterías y la transición energética segura.

París - La OCDE publica su informe anual sobre la fiscalidad de los salarios en sus países miembros.

Berlín - Berlín acoge la décimo quinta edición del Diálogo Climático Petersberg en la que se prevé la participación de unos cuarenta ministros. (Hasta el 26 de abril).

Casablanca (Marruecos) - El profesor del Instituto Empresa Guillermo de Haro imparte la conferencia '¿Viene la singularidad? Pasado y futuro de la IA' en el Instituto Cervantes de Casablanca.

París - El director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, John Barker, discute la situación actual del sector y los datos preliminares de producción de vino en 2024 en el hemisferio sur.

Pekín - Se inaugura el Salón del Automóvil de Pekín, en un momento en el que marcas chinas como BYD, Geely o Chery aceleran su expansión en los mercados internacionales, sobre todo en el de los autos eléctricos.

Estambul (Turquía) - El Banco Central turco anuncia los tipos de interés vigentes durante el próximo mes.

Jiuquan (China) - Lanzamiento de la nave Shenzhou-18, que transportará a tres nuevos tripulantes a la estación espacial china, la 'Tiangong', donde los esperan los componentes de la misión anterior, la Shenzhou-17.

Moscú - Los cosmonautas rusos de la Estación Espacial Internacional realizan la primera caminata de 2024.

Rabat - La Fundación del Museo Nacional y la Galería Vito Schnabel organizan la exposición 'Diarios de viaje', que reúne a cuatro pintores neoyorquinos contemporáneos: Helen y Brice Marden, Francesco Clemente y Julian Schnabel.

París - El Festival de Annecy, el mayor dedicado exclusivamente al cine de animación, anuncia las películas seleccionadas para su edición 2024.

Washington - La Oficina de Análisis Económicos estadounidense publica el dato adelantado del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre.

Nueva York (EE.UU.) - Intel publica sus resultados del primer trimestre.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente de Brasil y las inversiones extranjeras directas en marzo.

Río de Janeiro (Brasil) - La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su primera proyección para la cosecha brasileña de caña de azúcar para el período 2024-2025.

Viernes 26

Washington - El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, habla en una conferencia de prensa al término de un nuevo encuentro virtual del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania.

Ciudad de Panamá - El candidato presidencial Rómulo Roux, de la alianza Cambio Democrático-Partido Panameñista y uno de los mejor posicionados en la carrera electoral, celebra su cierre de campaña este viernes de cara a las elecciones del próximo 5 de mayo.

Nueva York (EE.UU.) - Sentencia por narcotráfico al colombiano Álvaro Córdoba, hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba, que fue extraditado a EE.UU. a principios de 2023.

Ciudad de Guatemala - Guatemala conmemora el 26 aniversario de la muerte del obispo de Juan Gerardi, quien fue asesinado en su vivienda en la capital del país centroamericano, días después de haber presentado un informe que documentaba los crímenes cometidos por el Estado durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Nueva Delhi - Comienza la segunda fase de las elecciones generales en India, cuyos resultados se darán a conocer el 4 de junio.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, recibe al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Bangkok - Sesión del juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia) dedicado a los testigos de la defensa.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, recibe al presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev.

Tokio - El Banco de Japón concluye su reunión mensual sobre política monetaria.

Moscú - El Consejo de Directores del Banco Central de Rusia se reúne para estudiar si modifica o no el tipo de interés.

París - Las agencias de calificación Fitch y Moody's revisan su evaluación sobre la deuda pública francesa.

Rabat - Celebración del Foro Económico Marruecos-Francia bajo el tema: "juntos para un impulso renovado de las oportunidades económicas y sociales" con la participación de ministros y empresarios de ambos países.

Marrakech (Marruecos) - Se celebra el Festival Internacional de Poesía de Marrakech con poetas de Palestina, Arabia Saudí Egipto yTurquía. (Hasta el 28 de abril).

Nueva York (EE.UU.) – Chevron y ExxonMobil publican sus resultados del primer trimestre.

Ciudad de México - Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo, presenta sus resultados del primer trimestre.

Washington - La Oficina de Estadísticas Económicas (BEA) publica los datos del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, en inglés), un dato clave para la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

Nueva York (EE.UU.) - Se cumple un mes desde la salida a bolsa de Truth Social, la red creada por Donald Trump que le ha ayudado a engrosar su fortuna en un momento en que afronta multas millonarias.

Sábado 27

Washington - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se une a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un evento de gran simbolismo que subraya el compromiso con la defensa de la libertad de prensa.

Ciudad de Panamá - El expresidente Martín Torrijos, candidato presidencial por el Partido Popular y bien posicionado en las encuestas, celebra su cierre de campaña de cara a las elecciones del próximo 5 de mayo.

Tegucigalpa - Se celebra en Honduras la Feria del Libro.

Quito - Con una feria gastronómica concluye el decimosexto Festival Cultura, Productivo y Turístico de la Ruta Escondida de Quito, que bajo el lema 'El enigma de lo rural' expone los atractivos turísticos de esta zona rural de la capital ecuatoriana.

Grenoble (Francia).- El Museo de Arte de Grenoble presenta una exposición con más de 130 obras de Joan Miró de las décadas de 1960 y 1970 provenientes de los fondos del Centro Pompidou de París.

Domingo 28

Ciudad de México - Los tres candidatos presidenciales de México se enfrentan en el segundo y penúltimo debate oficial antes de las elecciones del 2 de junio.

Ciudad de Panamá - El candidato presidencial que lidera las encuestas, José Raúl Mulino, representante de los partidos Alianza y Realizando Metas tras sustituir al inhabilitado Ricardo Martinelli, celebra su cierra de campaña de cara a las elecciones generales en Panamá del próximo 5 de mayo.

Pekín - El ministro peruano de Exteriores, Javier González-Olaechea, inicia una visita a China.

Venecia (Italia) - El papa Francisco visita el pabellón de la Santa Sede de la 60º edición de la Bienal de Arte de Venecia, instalado en la Cárcel Femenina de la Giudecca, y se reúne con la comunidad eclesial del Patriarcado de la ciudad de los canales.

Trípoli - La ciudad de Sirte acoge la Conferencia Nacional de Reconciliación en la que participan las facciones rivales libias hacia la unificación del país.

Londres - El Royal Albert Hall de Londres presenta en concierto la 'Aventura Sinfónica de Elden Ring', videojuego del género 'souls' que obtuvo el premio al mejor juego del año en 2022.

Lunes 29

Barranquilla (Colombia) - Comienza la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, primogénito del presidente colombiano Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por el caso de la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022.

Ciudad de Panamá - El candidato presidencial independiente Melitón Arrocha, con pocos posibilidades de victoria, celebra su cierre de campaña de cara a las elecciones generales en Panamá del próximo 5 de mayo.

Luxemburgo.- Reunión de los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea

Lomé - Togo celebra elecciones legislativas y regionales después de retrasar la votación, prevista inicialmente el 20 de abril, por una reforma constitucional muy polémica.

Bangkok - Sesión del juicio en el tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia) contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, que estará dedicada a escuchar a los testigos de la defensa.

Auckland (Nueva Zelanda)- Inicio del juicio que durará cuatro semanas a la mujer acusada de matar a sus dos hijos, cuyos restos fueron hallados en agosto de 2022 dentro de dos maletas.

Toronto (Canadá) - Concluye la cuarta sesión del Comité Negociador Intergubernamental de la ONU sobre la contaminación plástica, reunida en Ottawa.

Tiflis - El partido gubernamental Sueño Georgiano celebra una manifestación en apoyo del proyecto de ley sobre agentes extranjeros, criticado por la oposición, que acusa al Ejecutivo de Georgia de intentar acallar a la disidencia.

Berlín - El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, viaja a la República Checa, donde participará en el 20º jubileo de la ampliación europea y en los actos por el centenario de la muerte de Franz Kafka, entre otros.

Tánger (Marruecos) - Conferencia de prensa para presentar el Día del Jazz de Tánger que se celebrará el 30 de abril.

Campamentos de refugiados saharuis de Tinduf (Argelia) - Comienza el Festival Internacional de Cine del Sahara, FiSahara, una iniciativa cultural que se celebra desde 2004 en los aislados campamentos saharauis del desierto argelino.

Brasilia - El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en marzo.

