Vanesa Romero nos habla de si piensa en boda con Santi Burgoa

Tras casi dos años de relación sentimental, está claro que siguen estando igual de enamorados que el primer día... pero, ¿habrá boda? Vanesa Romero siempre ha confesado que no piensa en boda ni en convertirse en madre al lado de Santi Burgoa, pero... ¿habrá cambiado de opinión? Vanesa Romero era una de las invitadas a la presentación del nuevo libro de Javier Castillo esta semana y despejaba las dudas sobre una posible boda con el presentador: "Dios dirá" y es que ya no es un 'no' rotundo. Tímida a la hora de hablar de su vida de pareja, pero con una sonrisa en su rostro, reflejando lo enamorada que está, sí que nos reconocía que su novio tiene "muy buen corazón" La polifacética actriz aprovechaba las cámaras para pronunciarse sobre las denuncias de abuso de poder de Ramón Paso: "Terrible, terrible. La verdad que terrible y esto hay que cortarlo y hay que frenarlo". Vanesa aseguraba que "es muy duro, la verdad que es muy duro. Es que es como, te quedas en shock, es que te quedas sin palabras, no entiendes nada" y se mostraba tajante a la hora de solucionar esta problemática: "denunciar esto, vamos, esto hay que denunciarlo, y bueno, esto hay que frenarlo ya, hay que frenarlo".