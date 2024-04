Rusia describe como "vulgar robo" la posible incautación de sus activos en EEUU

Rusia ha descrito este sábado como un "vulgar robo" la autorización concedida ayer por la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la Casa Blanca para incautarse de aproximadamente 6.000 millones de euros en activos rusos congelados en el país, una prerrogativa que formaba parte del macropaquete de ayuda a Ucrania aprobado ese día por la cámara baja del Congreso norteamericano. Miles de millones de los activos de Rusia en el extranjero están congelados como parte de las sanciones contra Moscú por su invasión de Ucrania pero ese dinero ha permanecido hasta ahora sin moverse del lugar. La aprobación supone que la Administración Biden, una vez aprobado en los próximos días el paquete de ayuda en el Senado y firmado después por el presidente, lo que ocurrirá con toda certeza, podrá obtener ese dinero para desviarlo, según ha aventurado la Casa Blanca, a un "fondo especial para Ucrania". Para la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, aunque "el tema en sí no es interesante" para su país, esta posible incautación es síntoma de que "las élites gobernantes de Estados Unidos están dispuestas a bombear con armas al régimen ucraniano para que sigan perpetrando ataques terroristas sobre objetivos civiles" y, para ello, "Washington acaba recurriendo incluso al vulgar robo de activos rusos". Zajarova considera que la disensión interna exhibida por los representantes estadounidenses sobre la ayuda a Ucrania, representada en el difícil camino que ha recorrido el proceso de la aprobación de este paquete de asistencia, da a entender que "la Casa Blanca ya no confía en este mito de la victoria del régimen de Kiev", sino que su estrategia consiste en que "las Fuerzas Armadas de Ucrania sigan aguantando" hasta las elecciones presidenciales de noviembre, para no "mancillar la imagen de Biden". Zajarova, por ello, cree que Estados Unidos está "prolongando la agonía" del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de "todo su séquito", mientras "los ucranianos comunes y corrientes acaban convertidos en carne de cañón". La portavoz se declara convencida de que Estados Unidos, como "parte del conflicto" en Ucrania, acabará recibiendo un "revés incondicional" de la población, hastiada con su "inmersión cada vez mayor en una guerra híbrida contra Rusia" que desembocara en un "fracaso tan estruendoso como sus intervenciones en Vietnam y Afganistán". "En cualquier caso", ha remachado, "estos delirantes intentos de salvar al régimen neonazi de Zelenski están condenados a fallar".