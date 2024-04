PNV y EH Bildu empatan a 28 escaños en las elecciones vascas, con el 36,06% escrutado

PNV y EH Bildu empatan a 28 escaños en las elecciones autonómicas vascas, con el 36,06% escrutado, aunque los jeltzales son la fuerza más votada. Por su parte, el PSE-EE logra once escaños, uno más que hace cuatro años, al igual que el PP que consigue siete. Vox mantendría su representante. Con esta evolución, el PNV pierde tres parlamentarios respecto a la cita electoral de 2020, mientras que EH Bildu ganaría siete representantes. Los socialistas es tercera fuerza con once escaños, uno más, y el PP también crecería en un parlamentario, hasta siete. Vox conserva su asiento en la Cámara vasca. En las pasadas elecciones vascas de 2020, Podemos concurrió como Elkarrekin Podemos-IU en coalición con Ezker Anitza-IU y ahora lo hace con Alianza Verde con la marca Elkarrekin Podemos-Alianza Verde. Sumar no se presentó en 2020 y ahora concurre en una coalición conformada por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU, Equo Berdeak y Más Euskadi-Euskadi Eraiki. Por su parte, PP se presentó hace cuatro años con Ciudadanos y ahora lo hace en solitario. Los resultados, con el 36,06% escrutado, son los siguientes: *SIGLAS ESC'24 VOT'24 %'24 ESC'20 VOT'20 %'20 . *EAJ-PNV 28 136.463 35,82 31 349.960 39,07 . *EH-BILDU 28 125.303 32,89 21 249.580 27,86 . *PSE-EE 11 53.960 14,16 10 122.248 13,65 . *PP 7 32.979 8,66 6 60.650 6,77 . *VOX 1 7.000 1,84 1 17.569 1,96 . *EPODEMOS 0 8.465 2,22 6 72.113 8,05 . Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: *COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS . *2024 387.147 37,3% 3.691 2.499 . *2020 911.089 49,22% 8.540 6.747 .