Patricia Montero nos desvela cómo lleva los preparativos de su boda con Álex Adrover

Inmersa en los preparativos del que será uno de los días más especiales de su vida, el 'Sí, quiero' con Álex Adrover, la última vez que vimos públicamente a Patricia Montero fue en la 29 edición de los Premios José María Forqué. Desde entonces, no habíamos vuelto a hablar con ella, pero este viernes reapareció ante las cámaras. La actriz acudía, en el marco de la Barcelona Bridal Fashion Week, al desfile de Pronovias y se dejaba ver feliz y muy ilusionada con esta época tan especial que está viviendo antes de su boda con el amor de su vida. Patricia nos confeso que "va a ser una boda bastante atípica, que no va a durar un día sino que van a ser varios días de boda, por lo que voy a llevar varios vestidos, en varios escenarios diferentes, y sí, yo creo que serán atrevidos y sobre todo muy cómodos y sacando partido a esas partes de mi cuerpo que me gustan". Además, sin querer desvelar muchos detalles de sus vestidos, la actriz nos daba una pincelada de lo que podremos ver: "Me encantan la espalda, los escotes, como podéis ver, y Pronovias, que me encantan". En cuanto a cómo están viviendo los preparativos sus hijas, Patricia aseguró que están muy ilusionadas, tanto es así que ya tienen pensado los vestidos que les pondrán: "Les hacía muchísima ilusión, no paran de preguntar por su vestido. Así que a ellas también les haremos un vestido muy bonito para que vayan conmigo vestiditas". Sus hijas "tendrán un papel especial, todavía no sabemos muy bien cuál", algo que va a ser difícil porque "en principio va a ser una boda sin niños, es only adults. Tras mucho pensarlo y muy en contra de muchos amigos, pero al final o haces una fiesta para ellos o haces una fiesta para nosotros". Eso sí, la actriz comentó que "para los dos sabéis lo importante que es para nosotras, nuestras hijas, pero era muy complicado, pero ellas van a estar, por supuesto. Llegarán a un punto en el que se las lleven cuando estén cansadas, pero ellas estarán" concluía. Cabe recordar que la pareja ya se comprometió en 2017 con una original y romántica pedida bajo el agua. Aunque la pareja se vio obligada a posponer su compromiso hasta en dos ocasiones, la primera por el nacimiento de su hija y la segunda debido a la pandemia, ambos han decidido que será este año cuando sellen su amor.