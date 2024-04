Muguruza recibe el cariño del tenis español como "espejo" y "ejemplo" con una "carrera brillante"

La tenista española Garbiñe Muguruza anunció este sábado su retirada profesional de las pistas y no tardó en recibir el cariño del mundo del tenis, en especial de jugadoras que compartieron carrera con ella como Paula Badosa o Carla Suárez. "Fuiste el espejo donde me miré desde pequeñita. Gracias Garbi por dar tanto al tenis español. Fue un placer compartir contigo estos años. Feliz vida, te lo mereces", escribió Badosa en su cuenta de la red social 'X'. 'Mugu' llevaba sin competir desde hace más de un año y, en una rueda de prensa en Madrid, confirmó su intención de no volver a las pistas. En ellas compartió muchos torneos con la también extenista Carla Suárez, junto a la que ganó tres títulos en la disciplina de dobles, quien le dedicó otro mensaje afectuoso. "Mugu!! Crecimos juntas y siempre supe que lograrías cosas especiales. Enhorabuena por una carrera deportiva brillante. Eres un ejemplo para muchas jugadoras. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa, te lo mereces", escribió la canaria. La que fuera su entrenadora durante varias etapas de su carrera, Conchita Martínez, también reaccionó en redes sociales a la despedida del tenis de la de Caracas, con quien estableció un "vínculo especial", según recoge la web de la WTA. Durante la rueda de prensa en Madrid, durante un acto como embajadora de Laureus, fue recibida por Martina Navratilova, ganadora de 18 títulos individuales de 'Grand Slam'. "Es una decisión difícil para cualquier deportista dejar de competir para siempre", dijo la checa. "Pero Garbiñe puede celebrar una carrera con la que la mayoría de los jugadores sólo sueñan. He seguido su carrera muy de cerca e incluso cuando competía en lo más alto del deporte, también se centraba en cómo podía ayudar e inspirar a los jóvenes", añadió. Por otro lado, el mejor tenista español del momento, Carlos Alcaraz, elogió también la carrera de Muguruza, campeona de Wimbledon, Roland Garros y las Finales WTA entre sus diez títulos. "Enhorabuena por tu gran carrera. Disfruta ahora de todo lo que venga", escribió el murciano sobre la exnúmero uno del mundo. Además, la Real Federación Española de Tenis destacó un día señalado para reconocer a una de las mejores jugadoras de la historia del tenis español. "Garbiñe Muguruza anuncia su retirada a los 30 años con un palmarés excepcional y habiendo logrado grandes éxitos para el tenis español", dijo en su mensaje. "Te echaremos mucho de menos y te deseamos mucha suerte en tu nueva etapa de la vida", añadió. Del mismo modo, el Consejo Superior de Deportes (CSD), que le otorgó el año pasado la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, se hizo eco de una noticia de gran repercusión para el deporte español. "Desde la admiración por tu carrera, en un día como hoy te damos las gracias de una manera inmensa. Nos emocionaste con tus títulos en Wimbledon y Roland Garros, con tu número uno, con tu trofeo de maestras. España contigo volvió a lo más alto del tenis", dijo. En concreto, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, destacó a Muguruza como "referente". "Garbiñe Muguruza es un referente en el tenis femenino. Nos ha emocionado durante su carrera en la que llegó a lo más alto", comentó.