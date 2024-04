La viuda de Navalni afirma que no puede descartarse que Putin use armamento nuclear

Yulia Navalnaya, viuda del fallecido opositor ruso Alexei Navalni, ha advertido este domingo de la imprevisibilidad de las acciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ha subrayado que no hay que descartar la posibilidad de que recurra al uso de armamento nuclear en el contexto de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022. "No sabemos qué esperar de él", ha afirmado Navalnaya en una entrevista concedida a la agencia alemana de noticias DPA. "Probablemente lo haría", ha señalado, antes de comparar la cuestión con la invasión de Ucrania. Así, ha argumentado que entonces no se esperaba que fuera a atacar el país vecino, "pero decidió hacerlo". "Asusta a la gente, la mantiene atemorizada. Nadie sabe lo que Putin va a hacer a continuación", ha destacado, si bien ha sostenido que no está segura de que el presidente ruso tenga "una estrategia firme" en el marco del conflicto con Ucrania. En este sentido, ha argumentado que en estos momentos no ve una solución al conflicto y ha añadido que "no habrá una solución sencilla", si bien ha expresado su confianza en una reconciliación entre rusos y ucranianos". "Putin ha puesto a ambos países en una situación en la que será muy difícil construir relaciones", ha defendido. Navalnaya ha sostenido que mucha gente está cansada de la guerra. "No la apoyan, pero tienen mucho miedo de decirlo en voz alta porque podría llevarles a la cárcel ese mismo día", ha explicado, antes de abundar en que espera que la población rusa no apoye nuevos llamamientos a filas por parte de las autoridades. "Si el Gobierno intenta movilizar a más y más gente para la guerra, aumentará la resistencia", ha dicho Navalnaya, quien tambián ha incidido en que Rusia no es Putin. "Hay muchos activistas contra la guerra y contra Putin. Necesitan escuchar el apoyo de Occidente", ha argüido. En otro orden de cosas, ha indicado que las recientes detenciones de presuntos espías rusos en varios países de Europa son una muestra de que Putin lleva años realizando actividades contra los países europeos. "Putin no acaba de empezar, ha estado haciendo esto todo el tiempo", ha argumentado. "Inicia guerras, mata a sus oponentes", ha dicho. "Siempre supuse que había muchos espías rusos en Europa: Espías rusos, eso es obvio", ha añadido, días después de la detención en Alemania de dos ciudadanos con doble nacionalidad germano-rusa sospechosos de buscar objetivos para posibles actos de sabotaje en Alemania. Además, las agencias de seguridad de Polonia detuvieron a un hombre que supuestamente pretendía ayudar a la Inteligencia militar rusa a planear un atentado contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Por ello, Navalnaya ha lamentado que los países europeos no reconocieran antes el peligro que representaba Moscú y ha hecho hincapié en que si se hubiera planteado la cuestión antes y con más frecuencia, podrían haberse evitado guerras y asesinatos. La opositora ha reiterado además su determinación de hacer frente a Putin y ha pedido más apoyo por parte de los países occidentales, al tiempo que ha expresado su deseo de poder volver a Rusia. "Quiero vivir en Rusia. Mis hijos sueñan con volver a Rusia. Quiero ir a la tumba de mi marido. Es muy importante para mí. Y espero poder hacerlo muy, muy pronto. Sueño con ir allí lo antes posible", ha zanjado.