La defensa aérea rusa intercepta tres drones ucranianos sobre las regiones de Briansk y Belgorod

Los sistemas de defensa aérea de Rusia han interceptado y destruido a última hora de este sábado tres vehículos aéreos no tripulados del Ejército ucranianos sobre las regiones de Briansk y Belgorod, ha informado el Ministerio de Defensa ruso. "Aproximadamente a las 23.30 hora de Moscú, se ha detenido un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando un UAV tipo avión contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", ha comunicado Defensa en un mensaje de Telegram. "Los sistemas de defensa aérea de servicio han destruido dos vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre el territorio de la región de Briansk", ha especificado el Ministerio en el mismo escrito. Esta información llega poco después de otra nota en la que las autoridades rusas han alertado de otro intento de ataque contra el territorio ruso por parte del Ejército ucraniano, que tuvo lugar aproximadamente a las 21.50 horas (hora local). En esta ocasión, "los sistemas de defensa aérea de servicio destruyeron un vehículo aéreo no tripulado ucraniano sobre el territorio de la región de Belgorod". Estos ataques se han producido después de que, la víspera, dos civiles fallecieran en Belgorod como consecuencia de un ataque con aviones no tripulados ucranianos sobre la aldea de Poroz, según hicieron saber a primera hora del sábado las autoridades regionales.