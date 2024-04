Fernando Gil habla del papel que hizo interpretando al Rey Felipe VI

Fernando Gil interpretó hace años 'Felipe y Letizia', un reflejo en la pequeña pantalla de cómo se conocieron los actuales reyes de España. Tras esto, muchas han sido las veces que se le ha preguntado por este papel, pero pocas las que ha hablado sin tapujos. El actor era uno de las invitados a la presentación del nuevo libro de Javier Castillo esta semana y nos confesaba que "no soy Juan Carlista, soy de Felipe" porque "me parece un tipo mucho más preparado y me parece que está haciendo una labor muy interesante a todos los niveles, a nivel internacional, de diplomacia... Juan Carlos venía de una escuela un poco más ruda". En cuanto a cómo fue ese papel, Fernando nos explicaba que "fue una aventura increíble" y recordaba que "con Roberto López Amado lo vivimos de una manera muy Shakesperiana, porque él me decía, 'tío, no vamos imitarle. Tú ten en cuenta lo que ha pasado, ¿no? Tú imagínate que te sacan de Portugal, de tu familia, te meten en un colegio gris con Franco tutelándote, y de repente te ves en una trama en la que tienes que meter la democracia en el país y tal'". Por eso, no duda en calificar la serie como "Shakesperiana" y por ello "lo tomamos desde ahí y la verdad es que yo me lo pasé, me lo pasé en grado". Interpretar ese papel le hizo entender "muchas de las dificultades que tuvo y aparte que es que tuvo que, también un poco por las circunstancias, que sobre todo... su padre era el heredero legítimo, pero Franco no quería a su padre, le quería a él, entonces fue una situación complicada. Esa parte de la vida me parece muy interesante". Por último, le preguntamos si le llegó algún comentario del monarca tras su emisión y nos aseguraba que "no, no se han mostrado ni a favor ni en contra nunca" porque "mantienen una distancia prudencial y aséptica con lo que hacemos a nivel artístico con las vidas de la gente italiana".