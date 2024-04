El Campeonato Chevron suspende su tercera ronda con Thitikul al frente y Korda a un golpe

Nueva York, 20 abr (EFE).- El Campeonato Chevron, el primer 'major' femenino de la temporada, suspendió este sábado su tercera ronda debido a tormentas en la zona con la tailandesa Atthaya Thitikul al frente y la estadounidense Nelly Korda a un golpe.

La tercera ronda se reanudará el domingo por la mañana antes de comenzar la última jornada.

Thitikul, que desembarcó en el fin de semana en cabeza junto a la surcoreana Jin Hee Im, se mantiene en primera posición con -11 en total después de 12 hoyos en la tercera ronda (-3).

Korda, número uno del mundo y la gran sensación del golf femenino con cuatro triunfos en sus cuatro últimos torneos, presenta un -10 acumulado después de 11 hoyos este sábado (-3).

Junto a Korda también tiene un -10 en total la canadiense Brooke Henderson, excelente con un -8 en la tercera jornada y a la que solo le falta un hoyo para culminar su recorrido del sábado.

Por su parte, a la española Carlota Ciganda le faltan por disputar tres hoyos de su tercera ronda y tiene un -5 acumulado (-3 el sábado).

La mexicana Isabella Fierro jugó este sábado hasta el hoyo 16 y cuenta con un -1 en total (+1 en la tercera ronda).

El Campeonato Chevron se disputa en The Club at Carlton Woods de The Woodlands (Texas, EE.UU.).