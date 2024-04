El alcalde de Londres convoca a comisario de la Policía por un altercado entre un agente y un activista israelí

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, mantendrá una reunión urgente con el comisario jefe de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, después de que un agente describiera como "abiertamente judío" a un activista israelí durante una protesta propalestina en la capital británica. Fuentes de Sky News estiman que el alcalde mantiene "plena confianza" en el comisario a pesar de que el primer ministro del país, Rishi Sunak, está "indignado" por lo sucedido. En la reunión, el alcalde y el comisario jefe discutirán "relaciones con la comunidad" a partir del incidente, ocurrido hace exactamente una semana. El activista involucrado es Gordon Falter, director de la ONG Campaña contra el Antisemitismo. En el vídeo, un agente impide a Falter cruzar una calle durante una protesta propalestina. "Usted es abiertamente judío", le dice un agente a Falter, que lleva puesta la tradicional kipá en la cabeza. "Esta es una marcha propalestina. No le acuso de nada pero me preocupa cómo va a reaccionar la gente", añade. Falter, que respondió que simplemente estaba de camino a una sinagoga, fue amenazado con el arresto si no abandonaba el lugar.