(Crónica) La Real se deja puntos europeos en Getafe y el Villarreal los saca del descuento en Almería

La Real Sociedad no pudo (1-1) con el Getafe este domingo en la jornada 32 de LaLiga EA Sports dando opciones a sus perseguidores en la zona europea de la tabla, uno de ellos un Villarreal que no renuncia a ser al menos séptimo, después de ganar (1-2) en Almería. En dos pases por banda derecha y un centro medido de Becker, Barrenetxea adelantó a los vascos en la primera del partido, a los 13 minutos. El Coliseum estuvo muchos minutos a merced del juego vertical de la Real, pero también supo reaccionar, con el 1-1 de Óscar, en una jugada que dejó el gol también de Latasa. El VAR avisó de que el primero ya había entrado, para evitar que quedara en gol fantasma el remate de un Óscar que fue quien más cerca estuvo de ver puerta para los locales en el segundo tiempo. Fue en una falta que, después del palo, se paseó por la línea de gol, pero los vascos, terminaron con ocasiones. Le faltó un buen último pase o el remate certero a una Real que se queda en 51 puntos, por los 48 del Real Betis y 47 del Valencia. Mientras, el 'Geta' sumó 40, con la tranquilidad al menos de la mitad de tabla. Con 42, el Villarreal aún confía en alcanzar la zona europea, sobre todo por la manera de sumar los tres puntos. El Almería, que está cerca de su descenso matemático, de nuevo peleó como viene haciendo con Pepe Mel. Los andaluces empezaron por debajo por el 0-1 de Ilias Akhomach, pero antes del descanso, el 'Choco' Lozano firmó el 1-1. El colista no se quedó ahí y apretó al 'submarino' sin puntería en sus ocasiones, un lastre goleador que justifica su posición cercana a Segunda. Ramazani vio dos amarillas en siete minutos y, para el tramo final, el Almería dio por terminado el encuentro antes de tiempo. Los de Marcelino ganaron la línea de fondo con facilidad con Alberto Moreno y apareció Alexander Sörloth para celebrar su reciente paternidad con su decimoquinto gol en Liga y mantener la fe amarilla en un puesto europeo impensable hace tres de meses.