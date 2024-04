(Crónica) El Girona impone su objetivo Champions ante un Cádiz que ve alejarse al Celta de Aspas

El Girona volvió a enseñar la versión estelar de una temporada que tiene más cerca de asegurar un puesto en la Liga de Campeones, después de vencer (4-1) a un Cádiz que vio complicarse la salvación tras la victoria del RC Celta sobre Las Palmas (4-1), mientras que el Real Betis se llevó un duelo directo con el Valencia. Los de Míchel no perdonaron a un Cádiz en urgencias, desde un arranque demoledor en el que se fueron 2-0 al descanso que pudieron ser más. Eric García e Iván Martín hicieron los goles de un Girona que volvió a ser una máquina de jugar bien al fútbol, con estrategia y finura en un saque de esquina y una combinación de quilates con un taconazo de Miguel Gutiérrez como pase de gol. Savinho estrelló en el larguero la última pero los locales siguieron agradando a Montilivi en la reanudación. Artem Dovbyk firmó otro golazo para el tercero y, después de que Escalante recortase para los andaluces, Portu hizo el definitivo 4-1. El Girona certificó su clasificación matemática para Europa, con buen colchón para que sea a la máxima competición continental. La derrota del Cádiz (25 puntos) dio valor doble al despertar del Celta, dos días después de la renovación de su técnico Claudio Giráldez. Los de Vigo golearon a una Las Palmas que sigue dejándose llevar en un mal final de temporada, dos puntos de los últimos 24. Iago Aspas, autor de dos goles y dos asistencias, fue el claro MVP. Herzog adelantó a los canarios a los 10 minutos, pero el Celta reaccionó con el internacional español para terminar barriendo en un segundo tiempo insulso de los amarillos. El de Moaña, que no está en su mejor temporada ni mucho menos, apareció este sábado para alejar al Celta de la zona de descenso, seis puntos por encima. No tan agobiado pero con necesidad, el Rayo dio un paso importante para a priori no sufrir por la permanencia en las últimas jornadas, con un 2-1 sobre Osasuna. El equipo 'rojillo' se adelantó en Vallecas por medio de Moi Gómez pero el segundo tiempo fue de los madrileños. Con suspense Chavarría, en el minuto 80, e Isi, con un golazo cuatro minutos después, alargaron la buena dinámica de resultados que permite al Rayo sentirse en Primera un año más. EL BETIS GANA EL DUELO DIRECTO EN MESTALLA En un duelo señalado en el calendario por la lucha europea, el Betis le quitó la séptima plaza al Valencia venciendo en Mestalla con un doblete de Ayoze Pérez (1-2). Los de Manuel Pellegrini contaron con un gran Isco, de menos a más dando soluciones a los visitantes, que mandaron desde el minuto 20 tras frenar el habitual buen inicio 'che' en casa, con llegadas a balón parado. El Valencia no se rindió sin luchar y empató en el segundo tiempo por la insistencia que lleva por bandera, con un penalti que transformó Pepelu. Sin embargo, el Betis volvió a encontrar la red rival, con más pegada que los locales, para firmar el 1-2. Un segundo triunfo seguido que mete de lleno en la pugna europea al equipo verdiblanco, presionando a una Real Sociedad sexta.