Casper Ruud se impone a Stefanos Tsitsipas en Barcelona en la revancha de Montecarlo

El tenista noruego Casper Ruud ganó este domingo el Barcelona Open Banc Sabadell-71º Trofeo Conde de Godó al superar al griego Stefanos Tsitsipas (5-7 y 3-6) en 1:29 horas, en un partido en el que Ruud, que se estrenaba en una final de Godó, apenas titubeó y superó a un Tsitsipas que sigue sin ganar en el RCTB-1899 y suma su cuarta final perdida, tomándose la revancha de la reciente final del Masters 1000 de Montecarlo en la que se impuso el heleno. Casper Rudd supo reaccionar rápido a un mal arranque de final y dejó atrás los pocos errores propios para centrarse en un tenis efectivo y sólido para ir mermando física y mentalmente a un Tsitsipas que cada vez se acercaba más a esa cuarta final desaprovechada, además de venir más castigado por una semifinal y cuarto de final a tres sets. En menos de hora y media Ruud llegó a la cúspide de su todavía incipiente carrera. Ha jugado y perdido finales de Grand Slam, como dos Roland Garros (2022 y 2023) y un US Open (2022), pero nunca antes había podido ganar ningún grande, ningún Masters 1000 ni ningún ATP500. El de Barcelona es el primero de su carrera. Pese a ello, la presión mental no pudo con él. Estuvo tranquilo en todo momento sobre la arcilla de la Pista Rafa Nadal y una vez, en el primer set, logró romper el servicio de Tsitsipas en el sexto juego del partido, ya no falló. Se puso en modo 'martillo pilón' y fue apretando hasta, con 5-6 para él y saque del griego, romperle de nuevo el saque y sumar el set en la primera bola de set de las dos que tenía. La segunda manga empezó con un juego en blanco para Casper Ruud. En cambio, a Tsitsipas le costó poner el 1-1 y lo hizo en el desempate, cometiendo una de las cuatro dobles faltas que tuvo en esta final. Y, en su segundo saque, Ruud le hizo un 'break' para ponerse 1-3 y empezar a decantar la final a su favor. No pudo el griego recuperarse, con varias sonrisillas de impotencia y mucha charla con su padre y entrenador, en su box. Pero nada le funcionó y ninguna de sus propuestas, con abuso del revés desde fondo de pista, le sirvió. No pudo sacar a Casper Ruud de su juego ideal, de su plan de partido. Pese a que el griego salvó su siguiente saque pese a tener dos bolas de rotura en contra, no pudo romper en ningún momento del segundo set el saque de su rival. Y Rudd, con 3-5 a su favor y servicio, cerró la final con un juego en blanco, aprovechando la primera de las 3 bolas de torneo con un error no forzado de un Tsitsipas que, como el actual director del torneo, David Ferrer, llega al club de tenistas con 4 finales de Godó perdidas (2018 y 2021 ante Rafa Nadal, 2023 ante Carlos Alcaraz y esta ante Ruud). El balance previo entre ambos estaba igualado (2-2) y esta final barcelonesa rompió de nuevo la balanza a favor del noruego, de 25 años, muy superior tanto en el juego de fondo como en la red, pese a un inicio de duelo en el que Tsitsipas le rompió el primer servicio y llegó a ir 3-1 arriba. Hasta ahora, la mejor actuación de Ruud en Barcelona eran los cuartos de final que alcanzó en 2022, con derrota frente al español Pablo Carreño por 6-4, 6-7[8] y 3-6. Esta vez, se plantó en su primera final y con un tenis sólido sin apenas errores no forzados doblegó a un más cansado Tsitsipas, con partidos más exigentes y con más sets en sus piernas y brazo, alzó el trofeo de campeón.