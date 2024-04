Stefanos Tsitsipas remonta para unirse a Casper Ruud en semifinales del Godó

El tenista noruego Casper Ruud y el griego Stefanos Tsitsipas, éste con remontada agonónica, ganaron este viernes sus partidos de cuartos de final en el Barcelona Open Banc Sabadell-71º Trofeo Conde de Godó y jugarán en la siguiente ronda, respectivamente, contra el argentino Tomás Martín Etcheverry y ante el serbio Dusan Lajovic. Así, Ruud y Tsitsipas mantuvieron viva para la Pista Rafa Nadal la opción de reeditar su reciente final del Masters 1.000 de Montecarlo. El noruego, tercer cabeza de serie del torneo barcelonés, superó al italiano Matteo Arnaldi por 6-4 y 6-3 en poco más de hora y media de un igualado duelo, que empezó con cuatro roturas de servicio en los cinco primeros juegos. Fue una locura que no apartó a Ruud de su objetivo y que no le impidió lograrlo; meterse en semifinales del Godó. Es ya su mejor resultado en Barcelona, donde apenas logró un cuarto de final en 2022 --año en que en septiembre llegó a ser el número 2 del mundo--. De momento, ha dado cuenta de Arnaldi, de Jordan Thompson y de Alexandre Muller sin ceder un solo set. Pero no fue fácil su cara a cara con Arnaldi. En el segundo set, Ruud tuvo que hallar su máximo cuando sacaba para el partido con 5-3 a su favor, salvando hasta cuatro bolas de rotura que hubieran dado un claro giro a la manga y quizá acercado el duelo a un tercer set, pero finalmente ganó tras una hora y 34 minutos de lucha. Antes, Tomás Etcheverry había superado al británico Cameron Norrie por 7-6(4) y 7-6(1) para alcanzar su primera semifinal en un torneo ATP 500. Se cobró revancha de la derrota en 2023 en el torneo de Buenos Aires, ante su gente, frente a un Norrie que jugaba su tercer cuarto de final en Barcelona. Pero el argentino de 24 años ganó el 55% (16/29) de los puntos al saque de Norrie y, pese a tener que ganar dos muertes súbitas, ganó en dos largas horas y 32 minutos. Con su undécima victoria de la temporada, Etcheverry pone el 1-1 en el cara a cara con Norrie y sigue buscando su primer trofeo en el circuito profesional ATP. Ahora Ruud será en semifinales el escollo de Etcheverry, actual número 30 del mundo y que también está firmando su mejor actuación en Barcelona. HOMENAJE A BERNARDES Y AGUANTE ESTOICO EN LA CANCHA En el otro lado del cuadro, Tsitsipas sufrió de lo lindo para ganar en cuartos de final al también argentino Facundo Díaz Acosta, nº 53 del mundo. Después de tres sets sonrió el griego, nº 7 de la ATP, a raíz de una batalla que honró al histórico torneo catalán por el marcador de 4-6, 6-3 y 7-6(8) en 2:32 horas de intensísimos y variados peloteos. Una cita vibrante que tuvo como juez de silla al histórico brasileño Carlos Bernardes, homenajeado por el torneo barcelonés tras anunciar en febrero que esta sería su última temporada viajando por el circuito. Se va tras pitar varias finales de 'Grand Slam' y de arbitrar a los mejores tenistas de la historia. En el Díaz Acosta vs Tsitsipas lidió con bastante trabajo y tuvo que bajar de la silla para poner orden y rebajar la tensión, sobre todo, del heleno. Salvó la papeleta en un tercer set histriónico, eléctrico, en el que Díaz Acosta se puso 6-5 arriba tras devolver un 'break'. El griego rompió el servicio al de Buenos Aires, de 23 años, para ponerse 4-5 arriba pero ocurrió lo impensable; contrarotura de Díaz con dos dobles faltas de Tsitsipas en su servicio y posterior confirmación del 'break' para ponerse su adversario 6-5 arriba, en un giro de guion 'hollywoodiense'. Con ese 6-5 en el marcador de la Pista Rafa Nadal y Tsitsipas al servicio, con 40-40 cometió otra doble falta el tres veces finalista del Godó para darle una bola de partido al argentino, pero la desaprovechó enviando un intento de 'winner' al pasillo de dobles. U un posterior tiro a la red de Díaz y un trallazo cruzado de drive del griego llevó el partido a la muerte súbita definitiva. En el 'tie-break', el argentino logró la primera 'minirotura' para situarse 4-2 arriba. Mucha presión para un Tsitsipas que falló, envió al pasillo de dobles su bola. Con valentía logró el 5-3 y una doble falta, esta vez del argentino, puso el 5-4. Nervios en ambos lados de la pista. De nuevo al servicio, Tsitsipas no falló y recuperó la iniciativa (5-6) para tener su primera bola de partido, pero la salvó Díaz, que también ganó su segundo servicio (7-6). Un saque a 195 km/h a la 'T' permitió a Tsitsipas igualar (7-7) y una volea tras otro gran servicio (7-8) le dio una segunda bola de partido. Sacaba Díaz Acosta al límite y resistió (8-8) a martillazos, pero una doble falta dio al heleno otra bola de triunfo, la tercera (8-9). Con segundo saque, Tsitsipas envió la pelota al centro y Díaz erró el resto definitivo. 2:32 horas después, el flamante campeón en Montecarlo certificó su billete para las semifinales. Ahí se enfrentará a Lajovic, verdugo del joven francés Arthur Fils por 6-4, 3-6 y 6-2 durante un encuentro que duró 2:07.