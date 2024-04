Sheinbaum examinaría papel de militares México en empresas

(Bloomberg) -- La principal candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, tiene la intención, si es elegida, de evaluar el papel de los militares en las corporaciones que han sido puestas bajo su control por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos que evaluar cómo está funcionando y, en cualquier caso, cambiar la situación”, dijo el viernes la favorita en las encuestas cuando se le preguntó si las compañías, incluidas la nueva aerolínea estatal y la línea del Tren Maya, deberían ser administradas por civiles. “Por lo pronto está así, hay que mantenerlo de esa manera, valorarlo como está funcionando y en todo caso cambiar la situación, pero así como está por lo pronto hay que mantenerlo”.

AMLO, como se conoce al presidente, presidió una expansión del poder y alcance de los militares que los ha dejado más ricos y más poderosos que nunca. Si gana Sheinbaum, la protegida del presidente tendrá opciones limitadas para controlar a las Fuerzas Armadas, al menos en el corto plazo. En 2022, AMLO cambió la constitución para permitir que los militares se encargaran de la seguridad pública hasta al menos 2028.

Sheinbaum también habló de la Guardia Nacional durante la Convención Bancaria realizada en Acapulco. Dijo estar de acuerdo con que la esté bajo el mando de la Secretaría de Defensa. Haciéndose eco de AMLO, como se conoce al presidente, dijo que tener a la Guardia bajo control de la Defensa no la convertía automáticamente en una institución militar.

Sheinbaum también dijo que el crecimiento en la construcción visto en los últimos seis años se debió tanto al ejército como a las empresas privadas que participaron en el Tren Maya y otros proyectos.

Nota Original: Sheinbaum Would Examine Role of Mexico’s Military in Companies

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.