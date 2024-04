(Previa) La Real Sociedad quiere asentarse en Europa en el Coliseum

La Real Sociedad visita este domingo al Getafe el Coliseum con el objetivo de asentarse en zona de Liga Europa (14.00 horas), en una trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports en la que el Valencia tratará de seguir apurando sus opciones continentales en casa de un Almería casi sentenciado (16.15 horas). Un empate ante los almerienses (2-2) la semana pasada interrumpió la racha de tres victorias consecutivas del conjunto donostiarra, instalado desde hace varias semanas en la sexta posición con 50 puntos, a once de las posiciones 'Champions', con tres de ventaja sobre el séptimo, el Valencia (47), y cinco sobre el octavo, el Real Betis (45). A pesar de todo, los de Imanol Alguacil saben que no pueden relajarse, ya que una derrota este domingo unido a un triunfo del conjunto 'che' -que les ganó 0-1 en el partido de la primera vuelta- les haría caer al séptimo puesto. Mientras, el Getafe parece estar en tierra de nadie, décimo con 39 unidades. Su puntuación actual, 14 puntos por encima de la zona de descenso, le ha garantizado virtualmente la salvación, pero Europa, a ocho, es una empresa complicada. Ahora, los de José Bordalás, con solo un triunfo en las últimas siete fechas ligueras, esperan dejar atrás la derrota frente al Sevilla (0-1) y el empate ante el Rayo Vallecano (0-0) de las pasadas jornadas para recobrar el pulso en el campeonato doméstico. El cuadro azulón no podrá contar con los lesionados Mauro Arambarri, Borja Mayoral, Domingos Duarte y Carles Aleñá, a los que se ha unido un Juan Iglesias que ha sido operado del hombro, mientras que los 'txuri urdin' lamentarán las ausencias por sanción de Martín Zubimendi y de Igor Zubeldia y las de Martín Merquelanz, Aihen Muñoz, Carlos Fernández y Brais Méndez, todos por lesión. Por su parte, el Almería, colista de la categoría, quiere gastar una de sus últimas balas en busca de la permanencia frente a un Valencia en un gran momento de forma y que defiende la última de las plazas europeas. Desde su debut en el banquillo almeriense con triunfo ante la UD Las Palmas (0-1), Pepe Mel ha conseguido cuatro de los últimos nueve puntos en juego para el equipo, más de una cuarta parte de todos los conseguidos hasta el momento (14). La salvación está a 17 unidades y a falta de siete jornadas para el final todo parece decidido. Los valencianistas son mucho más optimistas, sobre todo gracias a las victorias en las dos últimas fechas ante Granada (0-1) y Osasuna (0-1) y las tres jornadas que llevan sin encajar goles, lo que les sitúa como el tercer equipo que menos tantos recibe de Primera (32), solo por detrás de Real Madrid (20) y Athletic Club (57). Séptimo con 47 unidades, la Liga Europa está a tres, pero el Betis, a dos, mete presión. Gonzalo Melero, que vio la roja en el Reale Arena, se perderá la cita por el equipo indálico, igual que los lesionados Luis Suárez, Aleksandar Radovanovic y Édgar González. Los de Rubén Baraja no podrán disponer de Mouctar Diakhaby, José Luis Gayà ni Roman Yaremchuk. -PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS. Getafe - Real Sociedad. García Verdura (C.Catalán) 14.00. Almería - Villarreal. Ortiz Arias (C.Madrileño) 16.15. Alavés - Atlético de Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 18.30. Real Madrid - Barcelona. Soto Grado (C.Riojano) 21.00.