Previa del Real Madrid - FC Barcelona

El Real Madrid y el FC Barcelona protagonizarán este domingo un nuevo Clásico, el primero de la temporada en el Estadio Santiago Bernabéu (21.00 horas), al que llegan ambos en diferentes estados de ánimo y que pondrá en juego sobre todo las opciones del conjunto blaugrana para poder aspirar al título de LaLiga EA Sports. Tras una semana dispar en lo emocional y exigente en lo físico para los de Carlo Ancelotti y los de Xavi Hernández, los dos primeros clasificados se ven las caras por tercera vez esta campaña y con los visitantes mucho más urgidos a nivel clasificatorio y 'heridos' tras la eliminación en la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain francés. El actual campeón no pudo sostener el 2-3 del Parque de los Príncipes y cayó 1-4 en el Olímpico de Montjuic en un partido marcado por la expulsión en la primera parte de Ronald Araujo, un lance que también aparentó dejar alguna grieta en el vestuario que el técnico de Terrassa se habrá afanado en cerrar por las aparentes palabras críticas de Ilkay Gündogan sobre la acción que le costó la roja al uruguayo. El Barça llega al Bernabéu con ocho puntos de desventaja, por lo que sabe que todo lo que no sea ganar le pondrá reeditar su trono, la única 'bala' que le queda en esta campaña, bastante complicado ante un Real Madrid que sí salió airoso en la Champions en un auténtico ejercicio de supervivencia ante el asedio al que le sometió el Manchester City, que hincó la rodilla tras más de dos horas de encuentro y una tanda de penaltis. El equipo madridista tiene el ánimo por las nubes y vuelve a tener cerca la posibilidad de un doblete que ya fue capaz de hacer en la 2021-2022 y que no ha sido muy habitual en su historia. Otra cosa es saber cómo quedó el aspecto físico y si Ancelotti lo tendrá muy en cuenta para este Clásico, y si la ventaja clasificatoria le hará afrontar el partido de forma muy parecido al de hace dos años. Entonces, el 14 veces campeón de Europa recibió más pronto en la temporada a su gran rival, con una ventaja aún mayor y con otro 'subidón' europeo, el producido por su remontada al PSG que le había dado el pase a los octavos de final. Apenas tuvo tensión competitiva y se llevó una sonora goleada (0-4), finalmente sin más daño que el 'honor'. Por ello, los dos equipos saben, más allá de la rivalidad histórica, de la importancia de este Clásico, dominado por los madridistas en los tres últimos oficiales, con victoria (0-4) que dio el pase a la final de la Copa del Rey del año pasado, en la primera vuelta en el Lluís Companys (1-2) y en la final de la Supercopa de España (4-1). Resultados que no importarán este domingo en el Bernabéu donde se podría ver un partido parecido al de Arabia Saudí de enero, con el Real Madrid probablemente tratando de ceder más la iniciativa y tratar de sorprender con la velocidad a los espacios a un Barça que, pese a los marcadores ante el PSG, está a un nivel defensivo que resultó clave la temporada pasada para ganar la Liga y que habrá aprendido de la lección de enero. TCHOUAMÉNI, POSIBLE NOVEDAD LOCAL, CUATRO MEDIOS, LA DUDA DE XAVI Ancelotti aseguró en la previa que tiene a todos los jugadores disponibles, pero lo más probable es que se vea algún retoque, pequeño, en su once titular. Ferland Mendy no entrenó este sábado, pero todo hace indicar que estará listo para intentar realizar otro impecable ejercicio defensivo ante el 'eléctrico' y 'descarado' Lamine Yamal, ovacionado hace unas semanas en el Bernabéu tras su partido con la selección ante Brasil. Éder Militao podría ser una opción para dar descanso a alguno de los centrales, mientras que en el centro del campo, la principal novedad podría ser la entrada de un Aurelien Tchouaméni 'fresco' tras no jugar por sanción en el Etihad. Jude Bellingham y Vinícius, verdugos blaugranas en los dos últimos Clásicos, se perfilan titulares en ataque junto a inspirado Rodrygo Goes. Este frente ofensivo pondrá a prueba a la zaga blaugrana, comandada por un Araujo que tendrá ganas de resarcirse de lo del martes y vivir otro de sus bonitos duelos individuales con 'Vini', y por el joven Pau Cubarsí, cada día más asentado y que tendrá un examen a su calidad y madurez en su primer Clásico. Xavi Hernández recupera respecto al partido ante el PSG al danés Andreas Christensen, sancionado ante los de Luis Enrique Martínez y que parece que volverá a la titularidad para dotar de más fuerza al centro del campo, lo que puede modificar el dibujo más tradicional del equipo 'culer'. Si el futbolista reconvertido a medio entra, si el de Terrassa quiere mantener su 4-3-3, le sobraría seguramente un centrocampista entre Frenkie de Jong y Pedri González, ya que Gündogan parece fijo e indiscutible pese a su carga de minutos. La otra opción es que el canario juegue acostado hacia una banda en detrimento de uno de los extremos para acompañar a Robert Lewandowski. Ahí, el egarense debe decidir entre el empuje de Yamal y el buen momento que atraviesa Raphinha. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos, Bellingham; Vinícius y Rodrygo. FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Gündogan, Christensen, De Jong; Yamal, Lewandowski y Pedri. --ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). --ESTADIO: Santiago Bernabéu. --HORA: 21.00/Movistar LaLiga.