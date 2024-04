Muguruza, en su adiós al tenis: "Por dentro estoy sensible, pero no veo ningún drama"

Natalia Arriaga

Madrid, 20 abr (EFE).- La tenista española Garbiñe Muguruza, que anunció este sábado su retirada definitiva del circuito, lo deja "sin dramas", sin haber empuñado una raqueta desde hace casi año y medio y convencida de que dentro de un tiempo volverá a hacerle "hasta ilusión" ir a los torneos.

"Pero ahora está todo muy reciente" y lo que nota es "alivio", dijo a EFE la ya exjugadora, que llevaba tiempo sin sentir "la chispa".

.

Pregunta: ¿Por qué ahora el adiós?

Respuesta: Ya ha pasado un tiempo desde mi último partido (30 de enero de 2023) y ha sido una decisión progresiva. Pasaban los Grand Slams, los torneos importantes, se avecina Roland Garros, se avecinan los Juegos, y la verdad es que realmente ya no siento esa chispa que sentía antes. Lo tenía claro, aunque nunca es un buen día para anunciar algo así. Pero ya está.

P. Muchos grandes deportistas que anuncian su retirada lo hacen entre lágrimas, como si fuera un drama. En cambio usted lo ha hecho con una gran sonrisa y, aparentemente, muy feliz.

R. Bueno, por dentro estoy... sensible. Pero yo no veo ningún drama. Hay que celebrar. A mi juicio he hecho una buena carrera, he disfrutado, he hecho llorar, he hecho reír... no hay por qué hacer drama.

P. Tiene uno de los currículums más importantes del tenis español, masculino o femenino, con dos Grand Slams y un torneo de Maestras. ¿Se va con la sensación de haber cumplido sus objetivos?

R. Estoy orgullosa porque he conseguido grandes cosas con las que soñaba de niña. Está claro que me he quedado con ganas de muchas cosas más, pero estoy contenta.

P. Su tipo de tenis agresivo, tan vistoso, ¿pasa por un buen momento en el circuito?

R. Lo veo igual. El tenis ha evolucionado mucho y en este momento las jugadoras están más fuertes, más agresivas. No noto un gran cambio. De hecho, veo a muchas de mis compañeras todavía jugando así.

P. ¿Por qué menciona especialmente el torneo de Wimbledon entre sus mejores recuerdos?

R. Está claro que es un torneo que se diferencia de otros por su historia, por su superficie, por todo. Si tengo que recalcar algo, sería eso.

P. ¿Por qué ya no ve tenis?

R. Veo, pero poco. No voy a torneos. Si he estado toda mi vida yendo a los mismos torneos, ahora me parecería muy raro ir y no jugar. ¿Sabes qué? Que ahora está todo muy reciente. Cuando pase el tiempo me hará hasta ilusión, pero ahora es un alivio no tener que ir.

P. ¿Habrá algún vínculo con el tenis en el futuro de Garbiñe Muguruza? ¿Comentarista, entrenadora?

R. Uff, entrenadora no sé, eso es un compromiso muy grande. Pero estaré presente no solo en el tenis, sino en el deporte. Esta asociación ahora con la Academia Laureus me gusta por el trabajo con los niños, me ayuda mucho. Ya veremos qué surge, es todo muy reciente.

P. Este año olímpico se cumple un siglo de la participación femenina española en los Juegos, que empezó precisamente en el tenis, con Lili Álvarez y Rosa Torras. El momento actual, ¿cómo lo ve?

R. El tenis en España ha sido un deporte muy fuerte, en chicas también. Pero todo va por rachas. Ahora hay una número uno, luego no, ahora hay varias buenas, luego surge una excelente... Así es el deporte.

P. ¿Cuándo es la última vez que empuño una raqueta de tenis?

R. Desde que lo dejé.

P. ¿Ni por diversión?

R. Media hora porque perdí una apuesta. Pero no he vuelto a jugar. EFE

