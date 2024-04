Miles de personas piden en las principales ciudades israelíes la liberación de rehenes y nuevas elecciones

Miles de personas han salido de nuevo este sábado a las calles en distintos puntos de Israel para exigir como en semanas anteriores la liberación inmediata de los rehenes que continúan retenidos en Gaza y la celebración de elecciones. En la ciudad de Tel Aviv, se ha celebrado una concentración multitudinaria en la que los manifestantes han clamado a gritos por la liberación inmediata de todas las personas secuestradas, así como por la convocatoria de unos nuevos comicios, demanda motivada por el descontento ante las actuaciones del Gobierno israelí. Los congregados se han dirigido directamente al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, exhortando que "el que los abandonó (a los rehenes) es quien debe traerlos a casa". En la misma línea, los familiares de los rehenes que continúan retenidos han criticado al Gobierno encabezado por Netanyahu por la falta de avances en las negociaciones con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y han lamentado que las autoridades israelíes "no tienen ningún interés serio" en llegar a un acuerdo. Por su parte, miles de personas han protestado también este sábado en la ciudad costera de Haifa y cientos más se han reunido en actos de protesta en la ciudad de Beersheva. Asimismo, más de mil personas se han congregado en Cesarea, en las inmediaciones de una residencia privada de Netanyahu. También ha habido concentraciones en otras ciudades israelíes. Hasta hace unas semanas, Israel daba por hecho que algo menos de 100 de los 130 rehenes restantes seguían con vida. Sin embargo, ahora se teme que haya muchos más muertos. No obstante, Israel y Hamás llevan meses negociando indirectamente un alto el fuego y la liberación de los rehenes secuestrados el 7 de octubre. Actualmente no hay ningún avance a la vista.