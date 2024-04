Luis García Plaza: "La Champions distrae, estaba deseando que se clasificase el Atlético"

El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, apuntó que "hay cero dudas" en su equipo a pesar de las tres últimas derrotas y confesó que tendrán un Atlético de Madrid especialmente duro en contra este domingo, después de ser eliminado en la 'Champions'. "Hay que analizar dos cosas. Primero, el partido del Granada no me gustó nada. Ahora, hay cero dudas. Yo llevo 77 partidos aquí, los 77 en los objetivos. Nos hemos dado cuenta que o aprovechamos todos nuestros recursos al máximo o nos cuesta ganar a cualquiera. El equipo se ha levantado, el rival es un equipo de Champions. Tenemos que hacer un gran partido pero ya lo hemos hecho otras veces", afirmó en la rueda de prensa al duelo liguero. El técnico de los vascos recordó "momentos" y detalles de estas últimas derrotas, que no tienen que afectarles tratando que caigan ahora de su lado. "Tenemos que mostrarnos con ímpetu y ganas, las de todo el año, y encontrar la situación individual que vaya para dentro para que los partidos se nos pongan de cara", dijo. "Son tres derrotas pero con sensaciones contrapuestas. Nos está faltando frescura en ataque. Esperemos encontrarla, pero la única manera es trabajar y darles confianza. Hablo de hambre, de intensidad, de fuerza, de jugar bien, seguir en la línea de antes", añadió. Por otro lado, Plaza se refirió a la eliminación esta semana del Atlético en la Liga de Campeones. "Yo estaba deseando que se clasificasen, seguro que hubiese sido un rival mucho menos difícil que si está eliminado, ahora les queda sólo la Liga. Aparte que les tenga simpatía, que viniesen clasificados. El Atlético de Madrid es el Atlético, le queda sólo una competición, tiene grandes jugadores, un entrenador que está haciendo historia", dijo. "Van a venir más enrabietados, ayer el Athletic empata y si ganan se ponen a seis. Si hubieran tenido la Champions, al final la Champions distrae", explicó sobre un Atleti que "no tiene esa solvencia total" atrás de otras temporadas pero sigue siendo "un gran equipo" que siempre está arriba. Por otro lado, el técnico de los vitorianos confió en que Samu haya aprendido de su duro paso por Granada. "Samu tiene 19 años, su primera experiencia en el fútbol profesional, no es tan fácil. Lleva una racha sin marcar. Tenemos chavales jóvenes que tienen que pasar por esas experiencias", terminó.