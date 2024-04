López Obrador reconoce trato de "respeto" de la banca y afirma cumplir con sus compromisos

Acapulco (México), 19 abr (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este viernes su último mensaje a los banqueros de México, a quienes agradeció el trato con "respeto" durante su gestión (2018-2024) y les aseguró que cumplió con los compromisos que asumió en su primer año de Gobierno.

“Les agradezco mucho. Ya no voy a estar en la próxima (Convención Bancaria), ya me voy a Palenque (pueblo del sureste mexicano) en cinco meses, me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto y considero que han sido correspondidos”, dijo al clausurar la 87 Convención Bancaria celebrada en Acapulco.

El mandatario mexicano sostuvo en el evento en el sur mexicano que la relación de respeto fue mutua y afirmó que cumplió todos los compromisos que hizo con la banca comercial en el país desde 2019, cuando asistió a su primer Convención Bancaria como presidente de México.

“Les he tratado bien, con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi Gobierno”, insistió.

Además, felicitó que la Asociación de Bancos de México (ABM) ha contado con buenos dirigentes y reconoció el liderazgo de los dos últimos presidentes de la organización, que agrupa a casi 50 institutos, durante su administración: Daniel Becker y Julio Carranza.

“Les felicito, la verdad pensé que no iban a tener a mejores dirigentes en la ABM, Daniel muy bueno, pero Julio excepcional”, añadió.

Por otro lado, el presidente de la ABM, Julio Carranza, agradeció al presidente mexicano no hacer cambios legales al sistema bancario mexicano durante su sexenio.

“Desde su primera participación en 2019 (…) fue muy claro en señalar que no cambiaría la regulación bancaria, que durante años ha convergido con las mejores prácticas internacionales y supervisión. Dijo que no habría cambio de reglas y se ha cumplido cabalmente, muchas gracias señor presidente”, reconoció.

El comentario se produce tras diversas reformas al sector para disminuir las comisiones que cobran los bancos o disponer recursos de cuentas bancarias abandonadas que no transitaron ante falta de consensos.

“La certidumbre y confianza que nos brindó con su palabra generaron un ambiente propicio de negocios e inversión donde todos ganamos. Es crucial que cuidemos este ambiente y reforcemos las acciones que han dado resultados positivos”, añadió Carranza.

En su mensaje de despedida a los banqueros, López Obrador también presentó un balance de sus "otros datos" en materia económica, donde también pidió cuidar la relación con Estados Unidos al considerarla estratégica.