Londres rechaza la propuesta de Bruselas para facilitar la movilidad de jóvenes

El Gobierno de Reino Unido ha rechazado una iniciativa de la Comisión Europea para negociar una posible flexibilización de las condiciones de movilidad para los ciudadanos de ambos lados de entre 18 y 30 años, advirtiendo de que este tipo de pactos a gran escala ya no tienen cabida tras el Brexit. "No vamos a aplicar un esquema de movilidad juvenil para toda la UE, la libertad de movimiento acabó y no hay planes de volver a introducirla", ha zanjado un portavoz del Gobierno británico. Londres apuesta en cambio por negociar posibles acuerdos de esta índole país por país. El Partido Laborista, favorito en los sondeos de intención de voto, también ha salido al pasado para dejar claro que no prevé cambios en caso de llegar al poder. Así, un portavoz citado por la BBC ha asegurado que "no volverá el mercado único, la unión aduanera o el libre movimiento" si un laborista abre las puertas de Downing Street. La propuesta esbozada esta semana desde Bruselas a los gobiernos de los Veintisiete aspira a relajar las trabas que los jóvenes europeos encuentran desde que se consumó el Brexit para viajar, estudiar o residir en territorio británico, y viceversa. Bruselas plantea que el marco que se negocie permita a los ciudadanos de entre 18 y 30 años "permanecer hasta cuatro años en el país de destino", si bien los servicios comunitarios dejan claro que no se trata de "devolver" a los británicos derechos fundamentales de la UE que perdieron con el divorcio, como la libertad de movimiento dentro del bloque. En concreto, los servicios comunitarios piden medidas "innovadoras" para superar las principales barreras a la movilidad que encuentran los jóvenes de modo que puedan desplazarse por formación, trabajo o para residir una temporada más larga sin encontrar grandes trabas. Para ello, pide acotar los criterios que se deberán cumplir para beneficiarse del nuevo marco (edad, duración máxima de la estancia, condiciones de elegibilidad, normas para verificar su cumplimiento) sin estar sujetos a una condición precisa como un trabajo o un curso, ni a cuotas de entrada. En cualquier caso, aclara la Comisión, no reemplazará otros regímenes existentes que regulen visados o permisos de residencia, sino que serán complementarios adaptados a los jóvenes.