Fútbolistas libres tras la caída de Salazar

Lisboa, 20 abr (EFE).- La Revolución de los Claveles de Portugal, que el jueves celebra su 50 aniversario, supuso también una liberación y el reconocimiento de los derechos laborales para los futbolistas profesionales, que hasta 1974 estuvieron sometidos a la denominada 'Lei de opção' de la dictadura de António Salazar.

El caso más singular, como recuerda a EFE el mítico futbolista de los 70 y entrenador portugués João Alves, fue el de Eusebio.

El jugador del Benfica, club que entonces era uno de los grandes de Europa, tuvo ofertas muy relevantes para abandonar Portugal y enrolarse en equipos como Juventus de Turín o Inter de Milán.

Sin embargo, "no lo dejaron", recuerda Alves, ya que no se podía salir si los clubes no aceptaban. En este caso, la posible transferencia a Italia de 'la pantera negra' alcanzó tales dimensiones que tomaron cartas en el asunto tanto el entonces primer ministro, Marcelo Caetano, como el propio dictador António Salazar, que impidieron su marcha del conjunto lisboeta.

Salazar, que no era muy "futbolero", sí era consciente, en cambio, de la popularidad de este deporte, por lo que el poder político estableció una legislación que permitiera a los clubes de fútbol mantener sus plantillas sin demasiados costes.

De esta manera, las entradas al fútbol tenían un coste reducido, ya que la masa laboral lusa no se podía permitir grandes excesos. Era la fórmula para que los clubes de primera división pudieran mantener en su plantel a los futbolistas durante el tiempo que quisieran.

Según la 'Lei de opção', si otro equipo de fútbol pretendía fichar al jugador, bastaría con que el club mantuviera una ficha del 60 % sobre el salario ofertado por el conjunto que hubiera intentado adquirir al futbolista.

Fue esta ley la que primero se derogó tras la Revolución de los Claveles y el fin de Salazar.

Desde 1974 ya había un movimiento sindical de futbolistas "y mucha gente luchó por los compañeros" para acabar con este tipo de leyes, como recuerda João Alves, mítico jugador que, años más tarde, dejó Portugal y fichó por la extinta UD Salamanca (España), de la que también fue entrenador.

El presidente del Sindicato de Futbolistas de Portugal, Joaquim Evangelista, explica en una entrevista con EFE que dicha ley "esclavizaba" al futbolista, ya que "no era un trabajador con derechos y obligaciones".

Sin embargo, grandes figuras del fútbol luso, sobre 1972, decidieron luchar por el fin de esta situación, como los entonces futbolistas y, más tarde, figuras mundiales del balompié, Artur Jorge o el propio Eusebio.

Una de las claves fue el apoyo que recibieron en aquel año del entonces abogado Jorge Sampaio, que fue décadas más tarde presidente de Portugal (1996-2006).

Conseguida la abolición de dicha ley, Joaquim Evangelista reflexiona sobre la situación actual de los futbolistas profesionales, cuya libertad, asegura, "aún está en causa" y sus "derechos en peligro".

Para el presidente del sindicato luso, a nivel mundial, los futbolistas están, a día de hoy, "instrumentalizados", con calendarios, por ejemplo, muy sobrecargados.

Sin embargo, lo positivo del fútbol es que es una gran "transformador social", que también juega un papel muy importante en la lucha por la igualdad, concluye Evangelista. EFE

cgg/ssa/jpd

(foto) (vídeo)